La periodista caleña comparte su visión sobre el cubrimiento previo al Mundial Catar 2022, haciendo énfasis en el desafío que implica la nueva normalidad y sus formatos virtuales.

¿Cuál es el desafío principal, tanto para el “Gol Caracol” como para usted, de afrontar estas eliminatorias en medio de la pandemia?

Esta es una eliminatoria realmente atípica, ha sido un proceso complicado, porque es distinto a cualquier cubrimiento que haya hecho antes, todo es muy restringido, y por todo el tema de los protocolos y el distanciamiento, siento que uno también se restringe mucho de buscar historias, de querer estar más cerca de los deportistas, en este caso con la selección de Colombia. El reto más grande que tenemos como equipo es estar demasiado comunicados virtualmente.

¿Cómo se preparó para este proceso? ¿Cuánto lleva investigando y dateándose para lograr hacer un buen cubrimiento?

La planeación comenzó desde antes de que se confirmara la fecha inicial de las eliminatorias, y desde ese momento quise investigar sobre qué está pasando en la vida profesional de cada uno de los jugadores de la selección, también de sus rivales. Con Marina Granziera, por ejemplo, sacamos jugador por jugador y empezamos a mirar cómo les había ido a principio de año en sus respectivas ligas. Además, analizamos todo lo relacionado con cada uno de los jugadores de las 10 selecciones que forman parte de estas eliminatorias.

¿Cómo determina cuál es la información que debe ir para “Gol Caracol” y cuál es el aporte que debe hacer a los espacios de noticias?

En el noticiero tenemos tiempos específicos al aire, por eso todo es más informativo de lo que está sucediendo en Barranquilla, en Santiago de Chile o en donde sea que estemos. La preparación para las transmisiones va un poco más a fondo, se habla de cosas muy específicas de cada jugador dependiendo del momento, por eso se hace una base de datos de todos los jugadores que estén tanto en campo como en la banca, datos como estatura, edad, en qué equipo juegan, cantidad de partidos jugados con la selección, etc.

¿Por qué eligió el periodismo deportivo como profesión?

Estudié comunicación en la Javeriana de Cali, y en mi casa siempre hemos sido seguidores del fútbol, hinchas del Deportivo Cali... Mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí todos los domingos al estadio desde que estábamos pequeños, y aprendí a ver este deporte en un ambiente muy familiar. Cuando empecé mi carrera no pensé que iba a ser periodista deportiva, pero cuando me vine a Bogotá logré complementar mi pasión por el fútbol con lo que estudié, y afortunadamente es a lo que me dedico ahora.

¿Cuál cree que es el aporte que Rafael Dudamel va a compartir con “Gol Caracol”?

Creo que va a ser un gran aporte, porque todos los técnicos que se han adicionado al grupo de transmisión del Gol Caracol siempre tienen un aporte muy valioso; y en este caso puntual, Rafael Dudamel tiene una combinación muy privilegiada que es haber estado dentro del fútbol colombiano por mucho tiempo, de haber enfrentado a la selección de Colombia y, por supuesto, de haber estado al mando de un proceso muy importante con la selección de Venezuela.

¿Ha sido fácil abrirse camino en un entorno que a veces es considerado machista?

Siempre que me hacen esta pregunta digo que, por supuesto, cada uno habla de cómo le va en el baile. Es una realidad que aún seguimos viviendo en un mundo que es machista en todas las áreas, todavía existe un desnivel en lo que es el rol del hombre y la mujer en las distintas actividades. En mi caso, ser mujer en este ámbito de hombres ha sido más un privilegio que un obstáculo para poder crecer en mi carrera, porque el equipo al que llegué me ha pulido y me ha llevado a crecer de una manera increíble, soy muy afortunada.

¿Se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta el momento?

Pienso que uno siempre tendrá camino por recorrer y cosas por aprender. Cada día vas sumando horas de vuelo, y cada una te traerá elementos de crecimiento a lo que haces, siempre habrá espacio para crecer, y si miro para atrás, estos ocho años siendo parte del equipo deportivo de Caracol me llenan de satisfacción, porque este recorrido lo he hecho con mucho esfuerzo, y eso me deja una sensación muy grata. Todo ha valido la pena.