Kim Kardashian, más allá de los lujos, quiere liderar un bufete de abogados

Según Kim Kardashian, con su despacho de abogados quiere “defender a aquellos que creo que han sido condenados injustamente”. Foto: Agencia Bang Showbiz

No todo en la vida de Kim Kardashian son lujos y posesiones. La estrella de los realities reveló recientemente que tiene muchas ambiciones profesionales, entre ellas, crear su propio bufete de abogados de éxito y “defender a aquellos que creo que han sido condenados injustamente”.

Durante una entrevista con la revista Vogue, en su edición Hong Kong, la dueña de SKIMS afirmó que la experiencia de estudiar la carrera de leyes le enseñó mucho, pues “nunca había trabajado tanto en algo en mi vida”.

“Tuve que estudiar con mucha diligencia y dedicar cada minuto libre que tenía a ello. Me apasiona la reforma de la justicia penal y quiero abogar por aquellos que creo que han sido condenados injustamente. Sueño con crear algún día un bufete de abogados de éxito”, dijo la empresaria de 41 años.

Kim Kardashian admitió que seguir sus sueños legales la hace sentir más cerca de su padre, el difunto Robert Kardashian, quien también fue abogado.

“Pasar tiempo con mi padre en su despacho influyó en mí”, reveló.

“Llevo muchos años queriendo hacer este trabajo, por lo que me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Cuando miro viejas entrevistas y la gente me preguntaba qué quería hacer si no estaba filmando ‘KUWTK’, siempre dije que quería ser un investigador de la escena del crimen o una abogada. Estar en esta línea definitivamente me ha hecho sentir más cerca de mi padre. Además, saber que estoy ayudando a la gente se siente muy bien al final del día”.

La celebridad -que tiene a sus hijos North, de ocho años, Saint, de seis, Chicago, de cuatro, y Psalm, de dos, con su ex esposo Kanye West- también reflexionó sobre cómo ha cambiado su perspectiva de vida a lo largo de los años.

“Durante mis 20 trataba de aceptar todas las locuras y errores que cometí cuando era más joven. Ya sabes, vivir tu viaje y aprender de tus experiencias para no cometer los mismos errores una y otra vez. Mis 30 años fueron definitivamente para encontrar confianza en mí misma, para preocuparme menos de lo que pensaban los demás y para vivir el momento”, dijo la empresaria.

La estrella reveló que por mucho tiempo buscó hacer felices a las personas cercanas de su vida, por lo que ahora está centrada en su propio bienestar.

“Durante mucho tiempo, hice muchas cosas solo para hacer felices a los demás. Ahora me doy cuenta de que está bien elegir lo que te hace feliz, como comer bien, hacer ejercicio y divertirte más con la familia”.