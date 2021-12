Alain Chabat: actuar sin pensar demasiado

Alain Chabat en una escena de la película "#TeSigo", en la que interpreta al chef Stéphane. / Cortesía Cine Colombia Foto: BENOIT_FATOU

#TeSigo (#JeSuisLà) cuenta la historia de Stéphane, un chef francés divorciado, adicto al trabajo y en plena crisis de los 50, que decide dejar su restaurante y su cotidianidad tranquila en la campiña francesa para viajar a Seúl en busca de una instagramer 20 años menor, con quien sostiene un romance virtual.

Conversamos con el reconocido comediante francés Alain Chabat, quien interpreta a Stéphane en #TeSigo, la más reciente producción audiovisual del director Éric Lartigau, reconocido por haber estado al frente de la cinta La familia Bélier.

Su personaje, Stéphane, está en la historia a la vez presente y ausente. ¿Cómo encontró ese equilibrio?

Debemos decir que Stéphane está y no está allí a la vez, como dice el título. Sobre todo, cuando está en el País Vasco francés: parece más presente en su vida virtual que en su familia. De cierta forma se inventa una vida para sí mismo. Pero lo que más me ayudó fue decirme a mí mismo que Stéphane estaba bien, que no estaba en crisis. Todo parece funcionar bien en su vida, al menos en la superficie. Flota un poco y un día sucede algo que genera un giro.

¿Cómo fue el proceso de construcción de Stéphane?

Éric (Lartigau) me había dado alguna información antes de la filmación. Hablamos de la dinámica familiar, como la que todos encontramos en nuestras vidas. Reuní esta información sin preguntar demasiado. Para su película anterior, Prête-moi ta main, me llamó la atención la profundidad emocional que el director había conseguido aportar. Comprendí que en su forma de hacer una película muchas cosas saldrían de él y me parecería a él. Con esto en mente, me lancé con confianza a este nuevo proyecto.

¿Cómo se creó el aspecto físico de su personaje?

Durante el rodaje se me ocurrió que Stéphane debía cortarse el pelo. Me imaginé que querría hacerlo, después de varios días en el aeropuerto, para sentirse renacido y que le siguiera el deseo de una nueva apariencia. En el rodaje rápidamente comprendí que los días no siempre iban a ser como los había imaginado. Así que después de un tiempo dejé de hacer proyecciones y suposiciones, y me dispuse a vivir el momento presente. Además, en el contexto de este rodaje, a veces bastante deportivo, tuve que ser reactivo y jugar con lo que había en el campo.

¿Aprendió lo esencial de la cocina para esta película?

Sí, y lo disfruté mucho. Tuve que tomar clases porque no cocino en absoluto. He trabajado con el equipo del chef Cyril Lignac y un maravilloso chef, Aude Rambour. Tenía que hacerlo para parecer creíble. Y me encantó aprender, porque me gusta mucho cuando un papel me obliga a actuar, porque me impide pensar demasiado. También todos estos gestos culinarios hicieron que las escenas rodadas en el País Vasco francés sean muy dinámicas.

¿Qué clase de director es Éric Lartigau?

Éric ama inmensamente a los actores. Tiene un don para unir. Conocemos su poder cómico, pero también creó un personaje creíble y muy entrañable. En un set es muy benévolo y enérgico. Tiene una visión muy clara de lo que quiere mostrar y contar. Guía a su equipo y consigue que todo el mundo se sume a su entusiasmo. Busca la precisión, pero también sabe dejarse llevar cuando se necesita. Es alguien que cuida mucho de sus actores y técnicos.

¿Ha cambiado esta película su relación con las redes sociales?

No estoy en las redes sociales, no tengo Instagram, Facebook ni Twitter. Pero me gusta la idea. Con Burguer Quiz (programa concurso creado por Alain Chabat) tenemos cuentas y a menudo las visito. La gente de allí me parece muy creativa, divertida y relevante. Como me gusta la comedia, estoy especialmente pendiente de las tonterías, ¡y las encuentro! Pero no quiero tener una cuenta personal, le dedicaría demasiado tiempo y ya duermo poco...

¿Es esta película un buen antídoto para la melancolía?

La película me parece muy soleada. Es una aventura. Lleva al espectador a un viaje, y salí sonriendo y lleno de emociones.

¿“#TeSigo” es también una película sobre la reconciliación con uno mismo?

Por supuesto que sí. Es un lugar común, pero si no empezamos por trabajar en nosotros mismos queda el riesgo de quedarse en la superficie hacia los demás y hacia el mundo. Mientras no nos enfrentemos a nuestros comportamientos y mentiras sistemáticas, es difícil para nosotros evolucionar. Stéphane, en cambio, se transforma literalmente en esta película. Su viaje es una salvación para él. Y Éric cuenta esta historia sin olvidarla y sin ser excesivamente sentimental.