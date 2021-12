Yo estuve en... la Met Gala 2021

Maluma en un evento de la Met Gala 2021. / Getty Images Foto: Kevin Mazur/MG21

Para mí participar en las distintas ediciones de la Met Gala han sido momentos gratificantes y maravillosos. Cada invitación a este importante evento de la moda la he recibido con la misma pasión con la que disfruto los procesos relacionados con mi propuesta musical.

Asistir a un encuentro tan colorido como la Met Gala, poder mostrar ese lado mío fashionista, que algunos de mis fans no conocen tan bien, y compartir con personalidades que he admirado durante mi carrera, ha sido, sin ninguna duda, un premio que me ha otorgado la vida, y puedo decir que me lo he ganado, sin ni siquiera estar nominado dentro de alguna categoría.

Ponerme a pensar ahora en las diferencias y similitudes entre mi primera participación en una Met Gala y la más reciente llevada a cabo hace tan solo unos meses en pleno proceso de reactivación mundial después de la pandemia ocasionada por el covid-19 me hace todavía más feliz. Ambos instantes los guardo de manera especial en mi memoria.

Los dos momentos en la Met Gala fueron muy diferentes para mí en todos los sentidos, desde el origen de la invitación hasta lo que cada uno provocó en mí durante la vivencia misma. Recuerdo que mi primera intervención en este evento llegó de la mano de la casa italiana Moschino, mientras que en 2021 me respaldó Donatella (Versace), dos líneas diferentes de moda, pero que tienen algo en común conmigo y con mi música, y esa es la pasión que siempre quiero compartir con el público.

La invitación para ser parte de la Met Gala de este 2021, un poco atípico, la recibí directamente de Donatella... y ustedes se imaginarán cómo no aceptar semejante proposición tan generosa viniendo de manos de un personaje tan emblemático. El hecho fue muy especial para mí, porque fue la misma Donatella Versace quien pensó que podía ser su elegido y se dio a la tarea de contactarme. Mi respuesta, por supuesto, fue afirmativa, nunca lo dudé, porque siempre la he admirado mucho... y hoy más que nunca.

Para 2021, la temática de la Met Gala fue el estilo americano, la moda americana a grandes rasgos. Así que Donatella creó para mí un atuendo de piel rojo inspirado en los famosos vaqueros, los emblemáticos cowboys de Estados Unidos.

Podría describir mi atuendo en esa jornada de la Met Gala de este año de la siguiente manera: chaqueta y pantalón en rojo intenso con detalles de estoperoles dorados y flequillos del mismo material, que hacía juego con la chaqueta mencionada.

Toda la idea salió de la mente creativa de Donatella, y no dudo ni un segundo en afirmar que ella ha sido de las mejores citas que he tenido en la vida. Donatella, además de ser extraordinaria en su oficio, es una persona superdivertida y muy amorosa. Hoy puedo decir que ella es una gran amiga.

Así como este año fue movido, creo que en 2022 vendrá mucha más música y exploraré distintas propuestas sonoras, pero también seré protagonista de mucha moda... eso va a ser impresionante. Pronto tendrán noticias al respecto... no lo olviden.

Desde ya recibo todas las invitaciones para participar en eventos como la Met Gala. Soy feliz de ser parte de esa historia también. La idea siempre es: “El cielo es el límite. En la moda y la música todo es posible”.