“Alerta roja” presenta el primer tráiler oficial

Cuando la Interpol emite una notificación roja - la orden del más alto nivel para encontrar y capturar a los más buscados del mundo - John Hartley (Dwayne Johnson), el mejor perfilador del FBI, se pone en marcha.

Esta persecución global lo lleva justo al centro de un audaz atraco en el que se ve obligado a asociarse con Nolan Booth (Ryan Reynolds), el mejor ladrón de arte del mundo, para atrapar a la ladrona de arte más buscada del mundo: “El Alfil” (Gal Gadot).

(Le recomendamos: Maluma se une al elenco de voz de la película “Encanto”)

Alerta roja | Tráiler oficial | Netflix

La riesgosa aventura lleva a este trío en una aventura por todo el planeta, desde una pista de baile o una prisión aislada, hasta el corazón de la jungla... aunque lo peor para todos, será que siempre estarán juntos. A este elenco estelar se unen Ritu Arya y Chris Diamantopolous.

(Le puede interesar: Pasión de Gavilanes 2: personajes, cuándo se estrena y más)

Escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper) y producida por Hiram Garcia, Dwayne Johnson y Dany Garcia de Seven Bucks Productions, y las casas productoras Flynn Picture Co. de Beau Flynn y Bad Version, Inc. de Rawson Marshall Thurber.