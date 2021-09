Alessandro Nivola, en medio de “Los santos de la mafia”

La película “Los santos de la mafia”, que se entiende como la precuela de la serie Los Soprano, muy exitosa en décadas pasadas, cuenta la historia de Antonio (Tony) Soprano, quien está creciendo en una de las épocas más complejas en la historia de Newark, convirtiéndose en un hombre en el momento en el que los gánsteres o mafiosos rivales comienzan a consolidarse.

Sumergidos en estos tiempos cambiantes de enfrentamientos aparece Dickie Moltisanti, interpretado por el actor Alessandro Nivola, quien lucha por mantener su equilibrio personal y profesional, y cuya influencia sobre su sobrino, Antonio Soprano, ayudará a convertir al adolescente nervioso en el todopoderoso jefe de la mafia de la época.

Conversamos con el actor estadounidense Alessandro Nivola sobre su personaje de Dickie Moltisanti, y reveló cómo fue su trabajo con el director Alan Taylor.

Cuando escuchó por primera vez que podría salir una película con personajes establecidos en “Los Soprano”, ¿se imaginó participar en esta producción?

Me enteré cuando mi agente me envió el guion (risas). No, me pidieron que hiciera una audición para el papel. Debo decir que no me enviaron el libreto completo. Me enviaron un fragmento solamente. Pero me pareció bastante claro que era un papel que me gustaría interpretar.

La mafia es un género cinematográfico interesante que cautiva a muchos cinéfilos, ¿usted es fanático de ese género?

Sí. Mi padre era un gran fanático de las películas de la mafia, principalmente porque estaba fascinado por la cultura ítalo-americana representada en ellas. Era hijo de un inmigrante italiano. Su padre era escultor y mi padre nació en Greenwich Village, y creció en el tipo de Village Bohemia de los años 50 y 60. Entonces, si bien compartió mucho de la experiencia de ser un inmigrante italiano en esa época, fue un entorno diferente. Siempre fue tan curioso y divertido, y horrorizado y emocionado por la experiencia de las calles mezquinas de los distritos exteriores de Nueva York. De hecho, mi abuelo era amigo del padre de Robert de Niro, que también era pintor de Italia. Formaban parte del mismo círculo de artistas italianos que se habían movido durante la guerra. De Niro también creció en el Village, hijo de un inmigrante italiano. Su experiencia era muy similar a la de mi padre. Recuerdo que Raging Bull era la película favorita de mi padre. Entonces, el hecho de que mi padre muriera hace tres años fue solo uno de los más grandes rompecorazones para mí. Este es el papel, a lo largo de toda mi carrera, que más me hubiera gustado que me viera jugar.

Cuéntenos un poco sobre su papel, a quién interpreta y qué está sucediendo alrededor de su personaje...

Dickie Moltisanti es amigo de los padres de Tony Soprano y socio de su padre. Los padres de Tony están ausentes y el propio Dickie no tiene hijos, al menos durante la primera mitad de la película, y tiene más de 40 años. No ha podido tener un hijo por una razón u otra. Como resultado, ha tomado a Tony como hijo sustituto. A Tony y a todos los demás en esa comunidad le parece una especie de hombre perfecto. Es apuesto, encantador y querido por todos. Pero lo que nadie sabe es que él es un alma torturada que ha sido arruinada por su violenta infancia, siendo golpeado por su padre, y habiendo tenido a su madre muerta cuando él era joven. Fue un personaje fascinante al que dar vida. Lleno de matices. Quizá si hubiera crecido en un mundo diferente donde no hubiera tenido nada que ver con la violencia o el crimen... pero, como resultado de su vida con su padre, tiene estos impulsos incontrolables que amenazan con destruirlo.

¿Cómo es la relación entre Dickie Moltisanti y Tony Soprano?

Mi personaje ama a Tony como a un hijo. Realmente quiere que tenga éxito en su vida. Lo que eso significa, no creo que sea muy claro para Dickie. Dickie es una persona perdida en medio de la tragedia de la historia. Él es la única persona que realmente desea intervenir como padre de Tony, pero está totalmente mal equipado para hacerlo. Aunque Dickie es quien potencialmente podría haber guiado a Tony fuera del mundo de la mafia, no sabe cómo hacerlo y ni siquiera entiende cómo construir una vida que no esté en ese mundo. Así que fracasa y, sin embargo, existe ese amor real entre ellos. Es la única persona en la vida de Tony que realmente lo ama y se preocupa por él.

¿Llegó a construir lazos de amistad con los demás integrantes del elenco?

Bueno, Michael y yo fuimos elegidos mucho antes del comienzo de la filmación. Tuvimos mucho tiempo para conocernos antes de filmar la película. Comenzamos a reunirnos una vez a la semana en este lugar llamado Junior's Cafe, en Brooklyn, un restaurante que a los dos nos encantó. Nos reuníamos, almorzábamos y hablábamos, no necesariamente de la película, sino de cualquier cosa. Cuando empezamos a rodar, nos conocíamos muy bien. Tenía una especie de, no sé, sentimiento filial hacia él. Así que fue muy fácil crear ese vínculo en la película. Creo que David Chase es tan poco sentimental que no escribió escenas que fueran todas amorosas entre nuestros personajes. De hecho, muchas veces solo le digo que haga silencio o que se recomponga de esta manera tan machista... pero tienes una sensación de amor real en el fondo. Sentí que pasar tanto tiempo juntos antes de empezar a rodar me ayudó mucho.

¿Cómo fue trabajar con dos grandes cineastas como David Chase y Alan Taylor?

Primero que nada, Alan, no sabía cómo iba a funcionar con él y David. Sabía que habían trabajado muy de cerca en muchos episodios de Los Soprano, pero no sabía qué tan involucrado estaría David en el set. Pero, de hecho, le dio a Alan total autonomía en el set. Alan y yo nos conocimos mucho a lo largo de los meses. Esta fue una de las raras ocasiones en las que fui elegido seis meses antes de que empezáramos a rodar. Entonces, tuve una gran acumulación y mucho tiempo para prepararme, investigar y estar en comunicación con Alan y David sobre el papel, la historia y el guion. La forma en que más me conecté con David fue a través del humor de la película. Creo que, en cierto modo, la parte que más disfrutó de la escritura para él -la serie y la película- fue sacar a la luz un tipo de humor negro que es una característica de su estilo narrativo. Entonces, nos unimos más a las cosas que nos parecieron divertidas sobre el personaje y la historia.