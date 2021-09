Carmen Aub: “Por fin me van a conocer a mí y no a mis personajes”

Carmen Aub deja atrás reconocimientos recientes como como la Actriz favorita, la Mejor actriz de reparto, y La mala más buena para asumir el reto de ser la anfitriona de su propio espacio. El formato no podría llamarse de otra manera, Con Carmen, y en él la mexicana aborda temas sensibles como el amor propio, las citas a ciegas y el estilo de vida en la época contemporánea.

La actriz, reconocida por sus participaciones en series como El señor de los cielos, Niñas mal, Pasión prohibida y El Chema, entre muchas otras producciones de impacto en América Latina, se despoja de los atuendos de sus personajes para compartir con el público sus propias posturas y argumentar sus ideas.

La premisa en Con Carmen, formato de E! Entertainment, es dejar los prejuicios fuera del set y conversar en medio de la tolerancia. Conversamos con Carmen Aub sobre las expectativas que tiene acerca de su show.

¿De qué se trata su nuevo proyecto “Con Carmen”, que acaba de estrenar el canal E¡?

Lo que yo quiero es crear tolerancia en el mundo, que seamos curiosos, que hablemos de distintos temas, entender por qué la gente vive o piensa de una forma. No me interesa cambiar ideas, yo puedo seguir pensando como quiero, pero sí pretendo, a través de este proyecto, que seamos más tolerantes. Cómo se puede ayudar un poco, el mundo necesita tolerancia y de la tolerancia se necesita la educación para entender. Un día me quedé pensando y cada que hago un personaje lo creo con una regla y es no juzgar, esa creación es un personaje y la premisa es no juzgar y de ahí vino toda la idea de lo que verán de ahora en adelante en el formato Con Carmen.

¿Por qué aceptó ser parte de este proyecto de E! Entertainment?

Tener la oportunidad de ser la anfitriona de este programa es un sueño hecho realidad. Con Carmen será un espacio de conversaciones honestas donde podremos hablar de temas que no siempre nos atrevemos a abordar, pero que nos conciernen a todos. Este nuevo talk show será un lugar donde todos tendrán voz, podremos aclarar dudas y eliminar estereotipos, promoviendo siempre el empoderamiento femenino que nos une y nos fortalece como sociedad.

Con este nuevo reto se convierte en la ventana para que se escuche la voz de muchas personas inspiradoras, ¿cómo percibe este nuevo rol?

Es una responsabilidad muy grande porque tú sabes que la gente está acostumbrada a seguir a las celebridades, lo que yo quiero es que el público sepa que yo no soy experta en ninguno de los temas que vamos a tocar. De hecho, voy a dar mi opinión y seré parte de la conversación, pero a la final estoy igual de curiosa. También tenemos invitados desde celebridades, especialistas, personas del común, incluso en una sección que se llama el Break, llevaré invitados como familiares o amigos míos, personas que me conocen, y el chiste es ir viendo las distintas opiniones. Creo que hay que aprender a no juzgar desde niños, y los adultos que estamos programados, tenemos que aprender a cuestionarnos mucho más. Lo que quiero es entregar muchos puntos de vista para que el público pueda escoger con qué se queda.

Si hablamos desde sus comienzos profesionales hasta hoy, ¿qué sueños han cambiado, cuáles ha cumplido y cuáles son los retos?

Más que mis sueños, lo que ha cambiado son mis prioridades. La primera vez que fui a Colombia yo dejé al “amor de mi vida” o a quien creía que era el amor de mi vida. Me fui a perseguir mis sueños y en esta carrera que es tan demandante, dejé a mi familia en Miami, ahí me empecé a perder de muchos momentos importantes y perdí muchas cosas valiosas. Aunque lo agradezco porque amo mi trabajo, hoy puedo tener el balance de mi familia con mi trabajo y tengo espacio también para mí. Quiero seguir trabajando en la actuación y en la televisión, y también quiero estar con mi familia sin perder ni sacrificar momentos que nunca se van a recuperar. Además, quiero tener la oportunidad de trabajar en mí, tener mis hobbies y encontrar mis momentos, creo que ese es el sueño máximo que tengo ahorita.

¿Qué tanto ha cambiado el rol de las mujeres?

Cualquier persona, hombre o mujer, es auténtico. Muchas veces podemos decir que un hombre es muy machista, pero eso puede venir de la inseguridad, porque el hombre puede creer que es el obligado a proveer y ser el fuerte del hogar y que la esposa no lo va a necesitar, pero en la actualidad la gente está contigo porque te quiere. Yo soy muy creyente de que todo pasa por algo, y creo que nuestro rol como hombre o mujer siempre debe ser la autenticidad, seguir nuestro corazón y no vivir bajo condicionamientos.

¿Tiene algún proyecto o planes para regresar a Colombia y qué recuerda de su paso por este país?

A mí me encanta Colombia, yo crecí en Miami y conocí muchísimos colombianos, entonces cuando fui a vivir a Colombia ya estaba familiarizada con el país. Ya estando allá, viviendo la fiesta, la comida, todo este swing que tienen los colombianos, me gustó mucho. Ahorita estoy con cambio de Look porque estoy haciendo una película, un reto nuevo que es una comedia de la que no puedo contar mucho. En octubre estrenaré Parientes a la fuerza con Telemundo, entonces todos los que me han seguido con El Señor de los cielos me verán haciendo algo diferente. Lo que más me emociona es Con Carmen... ¡qué nervios y qué ganas de que me conozcan a mí realmente porque ya no serán los personajes, si no que serán mis ideas, mis palabras. Por fin quienes me han seguido como actriz van a conocer en su esencia a Carmen.