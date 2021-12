¿Andrew Garfield en la nueva temporada de “Cobra Kai”?

La temporada 4 de Cobra Kai llega a Netflix este viernes 31 de diciembre. Foto: Cortesía

Andrew Garfield es un fan confeso de Cobra Kai, la precuela de Karate Kid de Netflix. Y muchos ya especulan con su posible aparición en la ficción que estrenará en unos días su cuarta teporada. Por el momento no hay planes confirmados de que el protagonista de The Amazing Spider-Man aparezca en Cobra Kai, pero los showrunners ya tienen en mente algunas ideas para su posible cameo.

Collider entrevistó a Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald y les preguntó por Garfield. “Diré que nos mareamos cuando supimos su reacción y lo mucho que le gusta la serie. Todos somos fans de él”, explicó Hurwitz, que también reveló cómo sería el personaje de Garfield si apareciera en Cobra Kai.

“Es un actor increíble y talentoso y nos gustaría encontrar algo que fuera sorprendente. Creo que le daríamos una apariencia única, una sensación única y un ángulo único y lo haríamos diferente a cualquier otro personaje de la ficción”, comentó.

Sin embargo, Hurwitz se muestra reacio a entrar en detalles sobre la posibilidad de que participe. “Probablemente no debería decir nada porque ¿quién sabe? Tal vez él aparecerá en la serie y no quiero correr el riesgo de arruinarlo”, reveló.

“Sé que él ha mencionado a Miyagi-Do desde siempre, así que tengo la sensación de que se inclinará hacia el bando de Daniel LaRusso”, agregó Schlossberg. Sin embargo, Hayden tiene otra idea. “Creo que sería un multimillonario del mundo de la tecnología”, imaginó.

Garfield está de plena actualidad por su aparición en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). Próximamente estrenará la ficción Under the Banner of Heaven y la miniserie Brideshead Revisited, en la que compartirá planos con Cate Blanchett y Ralph Fiennes.

La temporada 4 de Cobra Kai llega a Netflix este viernes 31 de diciembre. Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan y Mary Mouser encabezan el elenco principal.