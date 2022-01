Apple TV+ asegura la épica serie de televisión original de Godzilla y Titans

Monsterverse de Legendary es un extenso universo narrativo de experiencias de varios niveles que se centran en la batalla de la humanidad para sobrevivir en un mundo asediado por una nueva realidad. Foto: Cortesía

Apple TV+ anunció hoy un pedido de serie para una nueva serie original live-action de la franquicia Monsterverse de Legendary. Después de la estruendosa batalla entre Godzilla y los Titanes que arrasaron San Francisco y la impactante nueva realidad de que los monstruos existen, la serie explora el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch.

La serie Monsterverse, aún sin título, será producida por Legendary Television y la producción ejecutiva estará a cargo de los co-creadores Chris Black (“Star Trek: Enterprise,” “Desperate Housewives”), quien también actuará como showrunner, y Matt Fraction (“Hawkeye”), junto con Joby Harold y Tory Tunnell de Safehouse Pictures y Toho Co. Ltd. Hiro Matsuoka y Takemasa Arita serán los productores ejecutivos de Toho. Toho es el propietario del personaje de Godzilla y le ha otorgado licencia de los derechos a Legendary para esta serie como un subproducto natural de su larga relación a largo plazo en la franquicia de la película.

Monsterverse de Legendary es un extenso universo narrativo de experiencias de varios niveles que se centran en la batalla de la humanidad para sobrevivir en un mundo asediado por una nueva realidad catastrófica: los monstruos de nuestros mitos y leyendas son reales. Comenzando en 2014 con “Godzilla” y continuando con “Kong: Skull Island” de 2017, “Godzilla: King of the Monsters” de 2019 y “Godzilla vs. Kong” de 2021, las películas de Monsterverse han acumulado cerca de dos mil millones de dólares a nivel mundial en taquilla. y se está expandiendo constantemente con la última versión de una nueva serie de anime, “Skull Island.”

La serie Monsterverse, aún sin título, se estrenará globalmente en Apple TV+ junto con una creciente oferta de dramas arrolladores, incluido el próximo “Wool”, basado en la trilogía homónima más vendida de Hugh Howey en el New York Times; “Foundation,” basada en las novelas galardonadas de Isaac Asimov y creada por David S. Goyer; “Invasion,” una nueva serie dramática de ciencia ficción del productor Simon Kinberg y David Weil, nominados al Premio de la Academia y dos veces nominados al Premio Emmy; y la serie postapocalíptica “See,” protagonizada por Jason Momoa, Dave Bautista y Alfre Woodard.