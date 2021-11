Apple TV presenta su oferta de programas para diciembre

Mariah Carey presenta “Fall in Love at Christmas” en Apple TV+.

Mariah’s Christmas: The Magic Continues:

El esperado especial revelará la primera y única interpretación del sencillo del ícono mundial y ganadora de varios premios Grammy, Mariah Carey, titulado “Fall in Love at Christmas” en Apple TV+. A Carey se le une el artista mundial nominado al Grammy, Khalid y la leyenda ganadora del Grammy, Kirk Franklin, quienes llevan el espíritu navideño a los fans de todo el mundo.

La Reina de la Navidad también celebrará las fiestas con una nueva y deslumbrante interpretación del favorito de los fans, “Christmas (Baby Please Come Home).” “Mariah’s Christmas: The Magic Continues” contará con una entrevista exclusiva realizada por el conductor de Apple Music, Zane Lowe a Carey, junto a sus gemelos de 10 años, su hijo Moroccan y su hija Monroe, mientras comparten sus momentos festivos favoritos, y Carey cantará su clásico navideño “All I Want For Christmas Is You,” y el éxito de Apple TV+, “Mariah Carey’s Magical Christmas Special.”

Este especial navideño es producido por Carey, junto con Tim Case, Charleen Manca y Matthew Turke de Supply & Demand, y dirigido por Joseph Kahn, el renombrado director de videos musicales y películas globales (“Bodied Detention”, “Torque”), quien también se desempeña como productor ejecutivo del especial.

Mariah's Christmas The Magic Continues

Swan Song:

Película original de Apple ambientada en un futuro cercano, “Swan Song” es un viaje poderoso y emocional contado a través de los ojos de Cameron (Mahershala Ali), un esposo y padre amoroso diagnosticado con una enfermedad terminal a quien su médico le presenta una solución alternativa (Glenn Close ) para proteger a su familia del dolor.

Mientras Cam lidia con la posibilidad de alterar o no el destino de su familia, aprende más sobre la vida y el amor de lo que jamás imaginó. “Swan Song” explora hasta dónde llegaremos y cuánto estamos dispuestos a sacrificar para hacer una vida más feliz a las personas que amamos.

”Swan Song” está protagonizada por el dos veces ganador del Oscar, Mahershala Ali, quien también se desempeña como productor; Glenn Close, nominado en ocho ocasiones al Oscar; y la nominada al Oscar Naomie Harris. El ganador del Globo de Oro Awkwafina y el nominado al Globo de Oro Adam Beach también protagonizan el elenco.

Swan Song — Official Trailer | Apple TV+

La película, emocionalmente convincente y que invita a la reflexión, está dirigida por el cineasta ganador de un premio de la Academia Benjamin Cleary (“Tartamudo”), a partir de un guión original escrito por Cleary y producido por Anonymous Content y Concordia Studio. Los productores son Adam Shulman (“Defending Jacob”) y Jacob Perlin (“The Amazing Johnathan Documentary”) en nombre de Anonymous Content; Jonathan King (“Stillwater”, “Dark Waters”) en nombre de Concordia Studio; Rebecca Bourke (“Wave”); Mahershala Ali y Mimi Valdés (” Figuras ocultas “) a través de Know Wonde