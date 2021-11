History presenta “2001: el año del corralito”

“2001: El año del corralito” será estrenado el 1 de diciembre en VOD / History Play.

History estrena a partir del 1 de diciembre “2001: El año del corralito” para rememora el vigésimo aniversario de los hechos que llevaron a la Argentina a experimentar la peor crisis de su historia.

En esta nueva producción original de History, se busca explicar con lujo de detalles todos los antecedentes y acontecimientos que ocurrieron y las consecuencias que hasta el dia de hoy siguen viviendo los argentinos. Este documental es narrado por el actor más famoso a nivel internacional de la argentina, Ricardo Darín (Nueve Reinas, El Secreto de sus Ojos, La Odisea de los Giles).

Adicionalmente, el documental reúne testimonios de sus principales protagonistas para revivir, conocer y entender qué fue lo que sucedió durante los acontecimientos que configuraron el fenómeno social- económico y político conocido como “El Corralito”.

“Mientras algunos perdían sus ahorros otros no conseguían trabajo, muchos sufrieron saqueos y miles pasaron hambre. El corralito, los bonos, las deudas en dólares, la represión”. Con la voz en off del actor Ricardo Darín, esa frase aglutina la angustia que sufrieron miles de argentinos hace 20 años en un exhaustivo documental.

2001, el año del Corralito plasma con un alto rigor periodístico y de investigación la crisis política, económica y social más grande que la Argentina sufrió en las últimas décadas. Esta nueva síntesis es contada por sus protagonistas para revivir, conocer y entender qué fue lo que sucedió durante los acontecimientos que configuraron el fenómeno conocido como el “Corralito”.

El especial reúne los testimonios de los ex funcionarios Domingo Cavallo, Eduardo Duhalde, Graciela Fernández Meijide, Ramón Puerta, la economista Cecilia Todesca Bocco, los politólogos Rosendo Fraga y Mariano Caucino, las periodistas María O´Donnell, Reynaldo Sietecase y Fanny Mandelbaum, el senador del Partido Justicialista Oscar Lamberto, como así también empleados bancarios de la época, un desocupado, un testigo de los saqueos y un ahorrista que aportan la multiplicidad de miradas de este documental.

Durante una hora, el documental de History realizado con la productora 3 Luces intenta responder algunas de estas preguntas: ¿cuáles eran las medidas concretas que se implementaron con el corralito? ¿Cuál era el motivo? ¿Funcionó el plan? El puntapié es en abril de 1991 con el inefable Plan de Convertibilidad en donde un peso era equivalente a un dólar, para paliar de alguna forma la brutal hiperinflación que dinamitó el gobierno de Raúl Alfonsín.

La potencia narrativa de 2001, el año del Corralito se suma a una vibrante y vertiginosa edición de desgarradoras imágenes de archivo que marcó a fuego el comienzo del nuevo milenio en el país. La voz en off de Ricardo Darín acerca al espectador, dándole un carácter intimista, visceral. “En Argentina todo hecho político es, en realidad, un hecho económico”, narra Darín como reflejo de esta tensa situación vivida por toda la sociedad que comenzó con palabras como “salariazo” y “revolución productiva”, espejismos en donde la clase media pudo viajar con facilidad al exterior, acceder a créditos hipotecarios y adquirir productos importados. Pero ese aparente estado de bienestar se pagó muy caro, 10 años después.

La entrevista con el ex Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, padre del Plan de Convertibilidad, es uno de los puntos fuertes del documental. “Transparencia, competencia, inversiones”, son algunas de las palabras del ex funcionario para defender una estrategia económica que derivó en un corralito financiero: la gente podía extraer solo 250 pesos por semana de los cajeros automáticos y no se podían cobrar cheques por ventanilla. Pero detrás del corralito llegaría el corralón, en donde se restituían pesificados los ahorros y, además, devaluados en un 300% en relación al dólar. “A dónde habrá ido a parar ese dinero, quién se lo llevó”, se pregunta la periodista Fanny Mandelbaum.

La cruda estigmatización del personal bancario, con testimonios incluidos, vistos como los villanos de la medida cautelar se conjuga con los ruidos de las cacerolas, forma efectiva en que el pueblo se hizo oír ante la bronca y la incertidumbre. Las imágenes de la gente golpeando contra las puertas de las entidades bancarias valladas, fueron el símbolo de esa época de desidia.

Con respecto a la década de gobierno de Carlos Menem (1989-1999), este registro de HISTORY refleja algunos datos crudos como las 65 empresas estatales que fueron privatizadas y los 230.000 trabajadores cesanteados, productos de las políticas de gobierno establecidas por entonces. “La enfermedad de Menem es el poder”, dice Duhalde en uno de los tramos más impactantes del documental como así también reconoce su “gravísimo error” al decir públicamente la famosa frase: “el que depositó dólares, recibirá dólares, el que depositó pesos, recibirá pesos”

Otro de los puntos fuertes de 2001, el año del corralito, son las palabras de Graciela Fernández Meijide, quien fuera Ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de la Alianza, el partido que aglutinó a la centroizquierda peronista junto a la centroderecha de la Unión Cívica Radical. El suspenso y el borde del abismo se reflejan ante el cisma político que se generó con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y el comienzo del fin de la Alianza.