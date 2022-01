"Eternals" es una de las películas de Marvel que no le fue tan bien de acuerdo con la crítica. Foto: Cortesía: Marvel

A pesar de tener una acogida no tan cálida como las otras producciones del Universo Cinematográfico Marvel, es cierto que “Eternals” tuvo dos escenas post-créditos que causaron sensación entre el fandom, puesto que introdujeron al Eros de Harry Styles en la saga, como también se pudo escuchar la voz del Blade de Mahershala Ali. Ahora bien, el desenlace de la cinta fue uno de consenso, puesto que no causó división alguna, cosa que hubiera sido muy distinto si se hubiera mantenido la intención original de los guionistas.

Parecía que la intención inicial de los autores del guion de “Eternals” era que el filme dirigido por Chloé Zhao tuviera un final mucho más sombrío, en el que los Eternos no hubiera podido salvarse de las garras de los Celestiales y hubieran sucumbido al destino que tenían estos preparados para ellos. “No creo que haya hecho una sola película en la que el inicio y el final sean los mismos que se reflejaban en el guion original, básicamente porque las escenas fluyen cuando las rodamos. Así era el oscuro y polémico final alternativo de Eternals de Marvel.

Es más, tenían en mente un desenlace bastante más oscuro. Era desolador, no lo odié, porque estoy acostumbrada a la melancolía en el cine, pero creo que no hubiera sido del agrado del público”, declaró Zhao en una entrevista con Empire.

“Estaba previsto que todos volviesen a la nave, con sus mentes borradas y siendo llevados a otro planeta, como en “La dimensión desconocida”. Recuerdo que todo se tornó en oscuro, todos comentaban que no sabían qué hacer. Es que, por otro lado, es el UCM, quieres estar emocionado por aquellos que continúa”, manifestó. Como pudo verse en “Vengadores: Infinity War”, las producciones de Marvel no tienen por qué tener un final feliz. Ahora bien, el que acaba teniendo “Eternals” no ha tenido muchas quejas, a pesar de la mala recepción del filme, lo que significa que, al menos con el desenlace, los guionistas estuvieron certeros.