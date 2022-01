David Granados: el buen paso colombiano de “Amor sin barreras”

David Granados se ha abierto camino en Nueva York como modelo, bailarín y actor. / Archivo particular

El bogotano David Granados está en Hollywood viviendo su sueño artístico con la participación en el éxito de taquilla Amor sin barreras (West Side Story) dirigido por Steven Spielberg, siendo una de las películas más taquilleras del momento.

Granados viajó a Estados Unidos cuando recibió una oferta por parte de Marilyn Agency en Nueva York para trabajar como modelo, lo que le significó debutar en algunas de las pasarelas más prestigiosas de ese país.

El colombiano logró abrirse las puertas en un mercado foráneo, desfilando rigurosamente en la Semana de la Moda para diseñadores de renombre como Alexander Wang, Public School, Telfar, Desigual, Idol José y Yirko Sirivich. Además, participó como bailarín en ambiciosas producciones como Turandot y Aída.

El talento y carisma de David Granados lo han guiado a tener intervenciones destacadas con Ava Duvernay en When They See Us, de Netflix, así como figurar en la producción Pose, de Ryan Murphy (director de Glee), en el canal FX, y cerrar con broche de oro con un papel en el último episodio de la nueva temporada de esta serie, que ha tenido diez nominaciones en los Premios Emmy.

Conversamos con David Granados sobre su debut en las grandes ligas como parte del talento artístico de la cinta Amor sin barreras.

¿Cómo podría describir su participación en esta película, una de las más importantes de Hollywood?

Realmente esta ha sido una oportunidad maravillosa que se presentó en la ciudad de Nueva York. La película está basada en un musical clásico americano y se ha mostrado en Broadway, es una obra cercana para el corazón de los americanos. Yo siempre he amado el teatro musical y cuando llegó la audición fue un proceso increíble, porque competí con bailarines y artistas de todas las nacionalidades hispanas, después de esto me dieron la oportunidad de representar a Colombia en un papel como bailarín. En la película hay dos bandas y son los hispanos contra los gringos, ahí hago un papel latino y soy bailarín en dos de los números musicales.

Steven Spielberg's "West Side Story" | Official Trailer | 20th Century Studios

¿Qué fue lo más impactante de trabajar en esta producción?

Esta película es auténticamente talento latino. Rita Moreno, quien fue la actriz que se ganó el Premio Óscar en 1961 por su participación como Anita, es productora ejecutiva de esta versión y ella es una leyenda en el cine americano, así que verla y recibir consejos de ella en el set fue algo que no se compara con nada, son de esos momentos en los que tú te pellizcas y dices: ¡wow! realmente está sucediendo y puedo hacer parte de esto.

¿Vio la película original de “West Side Story”?

Por supuesto que sí. Cuando uno está estudiando en Nueva York, aquí tienen un enfoque muy musical entonces quieren que tú estés al día con lo que ha pasado en Broadway. Las escenas de la cinta estaban en mí, en mi mente, las había visto varias veces porque me encantan... y siempre que las veía decía: cómo estos chicos que hacen de latinos no todos son latinos. Por eso le doy tanta relevancia al rol de Rita Moreno.

¿Cómo fue el proceso de “casting” para la película?

Yo supe que el casting era grandísimo, no solo en Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica, en Puerto Rico, Cuba, Argentina, es decir... buscaron alrededor del mundo. Sin embargo, yo digo que, por regalo de Dios, estaba en el lugar indicado porque pude ir a hacer una prueba presencial con más de 150 bailarines y personas de diferentes edades y habilidades. Hice la coreografía que nos pusieron y todo fue bastante secreto porque ni siquiera te ponen el track que debes bailar, pero todo salió bien y me escogieron.

¿Y qué tal la experiencia de trabajar para un director como Steven Spielberg?

Él es un tipo de director que se vuelve familia. Se interesó por mí, por mi país y por mi acento, hablamos de mi cultura, del turismo, de café, hablamos de cosas muy positivas de Colombia. Esa interacción no solo fue conmigo, también fue con más personas y el quería conocer y saber quién era el personaje. Él perfectamente podría estar con el aire acondicionado, cubriéndose del sol, pero lo veías en el sol al 100 %, caminando, mirando, agarrando el lente, completamente enfocado en su labor.

¿Cómo percibe la presencia latina en el cine? ¿Cree que hay más oportunidades ahora?

Definitivamente hay una ola de recibir mucho mejor la latinidad. En Estados Unidos, el 20 % de la población es hispana o latina, tú sabes que los latinos son personas que van a cine. Hollywood se tomó un tiempo para entenderlo, pero ahora pueden ver que hay una audiencia grandísima a la que le pueden ofrecer contenido y es mejor tener una representación legítima, no el cliché, ni la caricatura con el acento. Ahora, el latino pude ser un doctor, una abogada o la heroína latina, eso es algo que está sucediendo en este momento y me siento afortunado de estar viviendo este momento.

¿Ve la posibilidad de regresar a Colombia y trabajar en una producción local?

Hay un proyecto que me parece supremamente interesante porque es contar historias por medio del lente colombiano. Nuestro país es una megaproductora, puedes hacer series. De hecho, he pensado crear iniciativas que puedan ser grabadas allá o también hacer colaboraciones con otros artistas. Afortunadamente, he podido conectar con muchas personas de la industria a quienes les interesan los temas de la latinidad. Si puedo aportar a mi país, contar su historia, generar empleo y dar oportunidad, por supuesto allí estaré.