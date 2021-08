Así es el tráiler de “House of Gucci” con Lady Gaga, Adam Driver y Jared Leto

Universal Pictures lanzó el tráiler de House of Gucci, nueva película de Ridley Scott protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek. El filme se estrenará en noviembre de este año.

“Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición”, reza el adelanto. “He sido un Gucci toda mi vida”, afirma Maurizio Gucci (Driver). “Tu apellido está en los libros de historia”, contesta Patrizia Reggiani (Lady Gaga), quien advierte: “Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura”.

“No me considero una persona especialmente ética. Pero soy justa”, dice en el tráiler Reggiani, que en la vida real fue juzgada y declarada culpable de planear el asesinato de Maurizio en su oficina en Italia en 1995, lo que le valió el apodo de Viuda Negra.

HOUSE OF GUCCI | Official Trailer | MGM Studios

“Inspirada en la impactante historia real del emporio familiar tras la legendaria firma de moda italiana, House of Gucci nos descubre, a lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y, en último término, asesinato, el verdadero significado de un apellido, su valor y lo lejos que puede llegar una familia para hacerse con su control”, cuenta la sinopsis del filme.

Completan el reparto Jack Huston, Camille Cottin, Mãdãlina Ghenea, Reeve Carney, Youssef Kerkour y Vincent Riotta, entre otros. Roberto Bentivegna ha sido el encargado de escribir el guion a partir del libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden.