Así luce en la actualidad la bebé de Betty y Armando en ‘Betty, la fea’

Paula Yepes, la actriz que interpretó a la hija de Betty y Armando apareció en la secuela llamada Ecomoda. Foto: Cortesía Canal RCN - Cortesía Canal RCN

Este 2023 se anunció que habrá una secuela de la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ y estará a cargo del Canal RCN, en coproducción con Prime Video. En esta ocasión la historia contará qué pasó con Beatriz Pinzón y Armando Mendoza tras haberse casado y convertido en padres.

¿Quién es la bebé de Betty y Armando?

En su primera parte, su hija era una bebé que fue interpretada durante 35 capítulos por Paula Yepes. Su aparición no sucedió en la novela original, sino en la primera secuela, que no fue tan exitosa, llamada Ecomoda. María Camila, la hija de la pareja, era en ese entonces una bebé de nueve meses. “Mi papá me cuenta que se enteraron de que iba a haber casting para el papel del hijo de Betty y ellos no tenían nada que perder. Me llevaron, lo único que tuve que hacer fue sentarme mientras miraba a la cámara”, cuenta Paula respecto a su llegada a la serie.

Le recomendamos: El fin de la huelga de actores: los puntos claves del acuerdo tentativo

En la actualidad, la actriz tiene 23 años y no se ha alejado por completo de la actuación, de hecho estudia teatro musical y ya ha participado en diversas obras.

“Debería ser yo”

Paula Yepes apareció en su cuenta de TikTok reclamando que ella no fue llamada para interpretar al mismo personaje que realizó hace más de 20 años. Allí expuso las razones por las que ella debería volver a ser María Camila en la nueva producción.

Le puede interesar: Confirmado: Megadeth se presentará en Bogotá en abril de 2024

“Yo era la bebé en ese momento. Tenía nueve meses y era muy feliz con Armando y con Betty, conocerlos desde bebé podría ser un plus”, dijo Yepes. “¿Hay algo mejor que ser la hija de ellos, saber cantar, bailar y actuar a la perfección? Debería ser yo la que le dé vida a Camila”

Más sobre Entretenimiento Los Billis: ¿De qué trata la nueva serie colombiana de Prime Video? La producción para el streaming cuenta con la dirección de Juan Felipe Cano (Lady, La Vendedora de Rosas) y Mateo Stivelberg (Las Villamizar). La serie se estrenó el pasado 3 de noviembre. Los Billis: ¿De qué trata la nueva serie colombiana de Prime Video? Disney revela tráiler y fecha de estreno de “Intensamente 2″ La nueva entrega de Pixar abarcará la adolescencia de Riley y los complejos procesos emocionales que se desarrollan en esta etapa fundamental de la vida. Disney revela tráiler y fecha de estreno de “Intensamente 2″

¿De qué tratará la secuela de ‘Betty, la fea’?

“Esta nueva serie cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, reconstruye su relación con su hija adolescente. Además, trata de sobrellevar la crisis de la empresa, preguntándose si escogió el camino correcto”, explicó la producción sobre la trama de esta nueva serie.

Esta vez el programa será dirigido Mauricio Cruz Fortunato, director de Café con Aroma de Mujer. Tendrá producción ejecutiva de Juan Pablo Posada y Yalile Giordanelli y los libretos estarán a cargo de Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila, según informó RCN.

Lea: Netflix revela tráiler, actores y fecha de estreno del ‘live action’ de Avatar

Los actores colombianos Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello regresarán para reinterpretar a sus personajes en esta secuela que se estrenará en 2024. Además, Juanita Molina será la encargada que darle vida a la hija de los protagonistas.

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.