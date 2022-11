“Avatar 2”, ¿cuál es el plan de Cameron si la cinta no es un éxito en taquilla?

James Cameron aseguró: “Ahora estamos en un mundo diferente al que había cuando escribí este material. Hemos sufrido dos grandes golpes, la pandemia y el ‘streaming’". Foto: Cortesía AMC

Con el esperado estreno de “Avatar: el sentido del agua” cada vez más cerca, son muchas las dudas que se plantean sobre el devenir de la franquicia, sobre todo teniendo en cuenta que su primera entrega es una de las películas más taquilleras de la historia, pero se estrenó hace ya 13 años.

Unas dudas que también tiene su propio director, James Cameron, que, a pesar de contar con planes (y guion ya cerrado) para hasta cinco entregas de “Avatar”, también ha elaborado un plan alternativo por si la segunda parte, que verá la luz el 16 de diciembre, resulta un fracaso.

“El mercado podría decirnos que hemos terminado en tres meses o que estamos semidestruidos, lo que significa plantearse: ‘Vale, terminemos la historia con la tercera película, y no sigamos sin parar si no resulta rentable...’”, ha asegurado Cameron en una entrevista concedida a Total Film Magazine, asegurando que las entregas 4 y 5 de “Avatar” podrían no llegar a producirse si la segunda película no cumple con las altas expectativas en taquilla.

“Ahora estamos en un mundo diferente al que había cuando escribí este material. Hemos sufrido dos grandes golpes, la pandemia y el ‘streaming’. O, por el contrario, tal vez le recordemos a la gente lo que significa ir al cine. Esta película definitivamente hace eso. La pregunta es: ¿A cuánta gente le importa una mierda eso ahora?”, sentencia el cineasta.

“Avatar 3″, que ya ha completado su fotografía principal, tiene previsto su estreno para el 20 de diciembre de 2024, mientras que la cuarta parte está programada para el 18 de diciembre de 2026. La quinta y presumiblemente última entrega de la saga vería la luz el 22 de diciembre de 2028.

Sin embargo, y a pesar de las dudas de Cameron, el reciente reestreno de su primera entrega de 2009 en los cines de todo el mundo le ha permitido alcanzar los 2.905 millones de dólares, consiguiendo desbancar a “Vengadores: Endgame” como la película más taquillera de la historia.