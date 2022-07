“Back to Black”, la biopic sobre Amy Winehouse, parece tener ya protagonista

La película biográfica de Amy Winehouse, "Back to black", será dirigida por Sam Taylor-Johnson. Foto: Cortesía

“Back to black”, la película biográfica de la fallecida artista británica Amy Winehouse, parece haber encontrado a su protagonista. La inglesa Marisa Abela, conocida por la serie “Industry” de HBO, está negociando convertirse en la actriz principal de la película que dirige Sam Taylor-Johnson (”Nowhere Boy”, “Cincuenta sombras de Grey”).

Según revela Variety, Abela es la favorita para encarnar a Winehouse. La intérprete está aún en conversaciones, lo que puede significar que la cantante de “Rehab” o “You Know I’m No Good” termine siendo interpretada por otra actriz si las negociaciones no llegan a buen puerto.

Los productores del proyecto tienen claro que Winehouse debe ser encarnada por una actriz no famosa, según publicó el mismo medio estadounidense.

El papel más conocido de Abela hasta el momento es el de Yasmin Kara-Hanani, en el thriller “Industry”, cuya segunda temporada tiene previsto estrenarse el 2 de agosto en HBO Max.

Anteriormente, Abela estuvo en la serie “Cobra” y tiene previsto estrenar este año “Rogue Agent”, junto con James Norton y Gemma Arterton.

Nacida en Brighton, Abela tiene raíces maltesas, libias, rusas y polacas, además de ser de ascendencia judía, factor que ha sido importante para el equipo creativo de “Back to Black”, que buscaba que la interprete que encarnase a Winehouse, la cual también era de origen judío, fuese lo más cercana posible a la cantante.

Para Taylor-Johnson, quien estrenó la serie “Solos” en Prime Video el año pasado, se trata de un proyecto muy personal, pues fue amiga cercana a la cantante.

El guion de “Back to black” será escrito por Matt Greenhalgh, quien ya colaboró con la cineasta en “Nowhere Boy” y escribió el libreto de “Las estrellas de cine no mueren en Liverpool”.