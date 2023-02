“Sin novedad en el frente”, la gran ganadora de los premios Bafta 2023

Volker Bertelmann (Hauchska) con su premio BAFTA por "All Quiet on the Western Front" posa en la sala de prensa de la ceremonia de entrega de los premios cinematográficos. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

“Sin novedad en el frente” (All Quiet on the Western Front) fue la gran ganadora de anoche en los premios BAFTA, que se constituyen como el máximo galardón cinematográfico británico. Esta fue seguida por “Elvis”, el biopic del cantante estadounidense, y “Los espíritus de la isla” (The Banshees of Inisherin), comedia negra irlandesa, que se llevaron cuatro reconocimientos cada una.

El filme “Sin novedad en el frente”, adaptación de la famosa novela pacifista de Erich Maria Remarque, fue la gran ganadora de los BAFTA con los laureles al mejor filme y mejor director. La producción alemana de Netflix, dirigida por Edward Berger, de 53 años, que obtuvo en total 7 premios.

Berger ganó también el premio de mejor director frente a Martin McDonagh, Park Chan-wook, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todd Field y Gina Prince-Bythewood. El cineasta germano agradeció a su hija por convertir “dudas en confianza”, luego de que ella lo convenció de hacer una película sobre la poderosa novela de Remarque de 1929, que ella leía en el colegio.

A un mes de que se otorguen los Óscar, para los que tiene ya 9 nominaciones, el filme de Berger se había convertido en la película de lengua extranjera más nominada en la historia de los BAFTA en 76 años. La novela “Sin novedad en el frente” relata las experiencias de un soldado alemán adolescente durante la Primera Guerra Mundial. Traducida a más de 60 idiomas y con más de 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, es uno de los ejemplos más influyentes de literatura antimilitarista.

En la categoría de mejor actriz, ganó la australo-estadounidense Cate Blanchett por su papel de jefa de orquesta implacable en “Tar”. La actriz, de 53 años, venció frente a las actrices Viola Davis, Danielle Deadwyler, Ana De Armas, Emma Thompson y Michelle Yeoh.

El estadounidense Austin Butler obtuvo el galardón de mejor actor por su papel en “Elvis” sobre la leyenda estadounidense del rock’n roll. El actor, de 31 años, ganó frente a los actores Colin Farrell, Brendan Fraser, Daryl McCormack, Paul Mescal y Bill Nighy. Aunque Farrell llegó como favorito al premio de mejor actor, el galardón quedó en manos del estadounidense Butler por “Elvis”. “Esto significa el mundo para mí”, declaró Butler en la ceremonia, con el característico hablar arrastrado de Elvis.

“Los espíritus de la isla”, dirigida por Martin McDonagh, logró los premios a mejor actor y actriz de reparto para Barry Keoghan y Kerry Condon, respectivamente, y el galardón de mejor filme británico. “Hacer una película triste no debería ser tan divertido”, declaró McDonagh.

Aquí, la lista completa de los ganadores de los Bafta 2023:

Mejor película: “Sin novedad en el frente”

Mejor director: Edward Berger (“Sin novedad en el frente”).

Mejor actor: Austin Butler (“Elvis”).

Mejor actriz: Cate Blanchett (“Tár”)

Mejor actriz secundaria: Kerry Condon (“Los espíritus de la isla” )

Mejor actor secundario: Barry Keoghan (“Los espíritus de la isla”)

Mejor película de habla no inglesa: “Sin novedad en el frente”

Mejor guion original: “Los espíritus de la isla”

Mejor guion adaptado: “Sin novedad en el frente”.

Mejor película animada: “Pinocchio”.

Mejor documental: “Navalny”.

Mejor casting: “Elvis”.

Mejor fotografía: “Sin novedad en el frente”

Mejor diseño de vestuario: “Elvis”.

Mejor edición: “Everything Everywhere All At Once”.

Mejor maquillaje: “Elvis”.

Mejor banda sonora: “Sin novedad en el frente”

Mejor diseño de producción: “Babylon”.

Mejor sonido: “Sin novedad en el frente”

Mejores efectos especiales: “Avatar: “The Way of Water”.

Mejor película inglesa: “Los espíritus de la isla”

Mejor debut de un director, escritor o productor británico: “Aftersun”.

Mejor corto británico de animación: “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”.

Mejor corto británico: “An Irish Goodbye”.

Bafta honorífico: Sandy Powell.

Mejor actor/actriz emergente: Emma Mackey.

