Directores de “Todo en todas partes al mismo tiempo” ganan prestigioso premio

Michelle Yeoh recibió su primera nominación al Premio Óscar por su interpretación en "Todo en todas partes al mismo tiempo". Foto: Cortesía: A24

La película “Everything Everywhere All At Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), realizado por dos jóvenes cineastas relativamente desconocidos, fue distinguido con un importante premio del gremio de directores de Hollywood este sábado.

Los directores de la cinta, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, ambos de 35 años, derrotaron a un rival de la talla de Steven Spielberg al hacerse con el premio a la Mejor Película del Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America, DGA), en una gala anual que tuvo lugar en Beverly Hills.

Aunque la gala no se retransmite por televisión, los premios del DGA son un prestigioso reconocimiento por parte de los principales directores de la industria. Este año se celebró su 75ª edición.

También están considerados como una pista clave de quienes serán galardonados en los Óscar. De los 19 últimos premiados por el DGA, diecisiete también se hicieron con la preciada estatuilla de la Academia al mejor director ese mismo año.

“¿Qué demonios? Chicos, muchas gracias. Este ha sido un año increíble para nuestra pequeña película que, de alguna manera, sigue funcionando”, declaró, visiblemente sorprendido, Daniel Kwan.

En su cinta, Michelle Yeoh encarna a una madre repentinamente inmersa en universos paralelos.

Se convirtió en un gran éxito de taquilla el año pasado, con más de 100 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y es la película con más nominaciones a los Óscar de este año, con 11.

Kwan y Scheinert dieron sus primeros pasos como directores con videos musicales, y se los conocía por la comedia surrealista protagonizada por Daniel Radcliffe “Swiss Army Man” (“Un cadáver para sobrevivir” en América Latina).

Los otros directores nominados por el DGA eran Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”, titulada “Los espíritus de la isla” en Latinoamérica), Todd Field (“TÁR”), Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”) y Steven Spielberg, por “The Fabelmans”.

La próxima gala de los Óscar tendrá lugar el 12 de marzo.