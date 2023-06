Barbie, Misión imposible, Oppenheimer y más estrenos del cine en julio

Barbie, Oppenheimer y Misión imposible se podrán ver en las principales salas de cine en Colombia. Foto: Cortesía

A los próximos estrenos en junio de “Indiana Jones 5″ y “Asteroid City”, dos de las películas más esperadas del año, se suman otros tres lanzamientos importantes esperados por la crítica y que llegan a las pantallas de cine en el mes de julio. Desde ya se proyectan como candidatos a los Premios Oscar 2024.

Comienza julio con “Misión Imposible” y cierra con “Oppenheimer” y “Barbie”, que se estrenarán el mismo día. Otros de los estrenos ese mes en Colombia incluyen películas como “La noche del demonio: La puerta roja”, un thriller de terror que llega el 7 de julio o “Mansión encantada”, un live action de Disney que se estrenará el 27 de julio.

Estreno de Misión Imposible

Esta es una de las principales sagas y estrena su séptima película llamada “Misión: Imposible - Calcular a cero” y que está protagonizada y producida por la estrella de Hollywood Tom Cruise, que además tuvo su preestreno este 26 de junio en Abu Dabi, lugar donde se rodó y se conocieron unas escenas de riesgos del actor estadounidense.

La película va acompaña de otras seis versiones anteriores que son importantes para seguir su trama: Misión imposible 1, 2 y 3, “Misión imposible: Protocolo fantasma” y “Misión imposible: Nación Secreta” y “Misión imposible: Fallout”. La séptima cinta llega a las salas de cine nacionales el jueves 13 de julio.

Estreno de Oppenheimer

Este estreno contará la historia de Robert Oppenheimer, el creador de la bomba nuclear, y que será narrada por Christopher Nolan, quien aún no recibe un premio Oscar. Sin embargo, es uno de los directores estadounidenses más reconocidos por sus anteriores películas, como “Interestelar”, “Incepción”, entre otras.

Esta vez llega de la mano de la actuación principal de Cillian Murphy, que viene de protagonizar la popular serie Peaky Blinders. Este será su primer protagónico con Nolan, aunque es uno de los actores más recurrentes en su filmografía. Se podrá ver en Colombia desde el jueves 20 de julio en las principales salas de cine.

Estreno de Barbie

Esta cinta, después de tantos giros desde 2014, tendrá como protagonistas a Margot Robbie y Ryan Gosling, quien hará el papel del Ken. Aunque no se ha dicho mucho acerca de la trama de Barbie, la actriz australiana le dijo a The Hollywood Reporter que esta cinta era “lo que no sabías que querías”.

Se ha especulado un giro en trama puesto que la dirección estará a cargo de Greta Gerwig, quien ha estado detrás de cintas independientes como “Mujercitas” y “Lady Bird”. El estreno será el mismo jueves 20 de julio que la de Nolan.

