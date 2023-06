Shakira dio más detalles sobre su separación con Piqué: “Mi papá estaba en UCI”

En sus declaraciones, la artista barranquillera también relató el proceso por el cual tuvo que pasar para cambiar su vida y resestructurarla luego de la infidelidad de su expareja. Foto: Instagram @shakira - Instagram @shakira

Shakira, la reconocida artista barranquillera de 46 años, dio una entrevista para la edición en español de la revista People. En la que abordó temas como su separación del exfutbolista Gerard Piqué, su familia y lo que espera en el futuro para sus dos hijos.

Hace más de trece meses que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación. Además de una reinvención en su carrera, en la que ha sacado grandes éxitos virales relacionados con su ruptura, la artista también fue portada y encabeza la lista de Los 50 más bellos de 2023 para People en Español.

Durante la entrevista, Shakira reveló que se enteró de la “traición” de Piqué en un momento difícil en su vida, cuando su padre se encontraba hospitalizado. Cuenta que William Mebarak viajó a Barcelona para consolarla mientras ella atravesaba la tristeza por la separación. Sin embargo, durante la primera comunión de su hijo, Milan, su padre sufrió un accidente que lo dejó gravemente herido. Esto ocurrió en el verano de 2022, poco después de que la cantante y el padre de sus dos hijos anunciaran su separación tras 12 años de relación.

El accidente fue en la casa en Barcelona, que se encuentra al lado de la suegra de Shakira, como ella misma expuso en su éxito musical con Bizarrap. Todo esto agregó una carga emocional adicional a Shakira, quien afirma: “Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

La salud de su padre fue la razón por la que Shakira aplazó su mudanza a Miami. En noviembre de 2022, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo de custodia para sus dos hijos, confirmando que la cantante se quedaba con la custodia y la posibilidad de mudarse con los dos niños a Estados Unidos.

Según el acuerdo, el exfutbolista español podría viajar para visitar a sus hijos tantas veces como quisiera. Inicialmente, la mudanza estaba programada para después de Navidad, pero finalmente se llevó a cabo en abril de este año, una vez que Shakira hizo el cambio de las escuelas de sus hijos, y los médicos de la clínica Teknon, en Barcelona, confirmaron que su padre no requería una operación inmediata.

Según Shakira, su padre se ha recuperado por completo: “Ha superado un caso de COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi padre es un ejemplo sobresaliente de resiliencia, y mi madre ha estado a su lado día y noche acompañándolo”.

Shakira destaca que su madre, Nidia Ripoll, ha sido su aliada en todo momento, y juntas han sido un reflejo del sueño que la artista no pudo cumplir. Espera que este ejemplo sirva como modelo de amor, paciencia en las relaciones, entrega absoluta y ganas de vivir para sus hijos.

Recientemente Shakira ha lanzado varias canciones que han sido relacionadas con su separaciónde Gerard Piqué, como “Te felicito” con Rauw Alejandro, “Monotonía”, “Sessions, Vol. 53″ con Bizarrap y su colaboración con Karlol G en “TQG”. Además, lanzó “Acróstico”, una canción en la que deja de lado el amor y el desamor para hablar sobre la maternidad, y en el video aparecen sus dos hijos.

La cantante considera que esta colaboración es la más emocionante de su carrera y duda que algo pueda superarla en el futuro. Además, anuncia que el 29 de junio lanzará su nuevo tema, “Copa Vacía”, junto a Manuel Turizo. En sus historias de Instagram, donde cuenta con 87,5 millones de seguidores, se pueden escuchar referencias que parecen estar dirigidas nuevamente a Piqué.

Entrevista Shakira revista People en español

Además de la referencia a su separación, Shakira reflexiona sobre las diversas emociones y sentimientos que ha experimentado en los últimos meses, desde la negación hasta la esperanza, pasando por la rabia, el dolor, la aceptación y la decepción. Afirma que ha logrado desenredar estas emociones a través de sus canciones, lo que le ha ayudado a comprenderse mejor.

En el último año, la artista no ha tenido tiempo libre debido a su dedicación por el bienestar de sus hijos, el cuidado de sus padres y la construcción de una nueva vida fuera de España. Su objetivo principal ha sido proporcionarles un nuevo hogar y brindarles estabilidad. Aunque ha sido un desafío, Shakira asegura que está en proceso de reconstruir su vida y está lográndolo gradualmente. Al principio, indica, llegó a dudar de su capacidad para hacerlo.

Cuando le preguntan sobre sus sueños para el futuro, responde que anhela ver a sus hijos superar todas las adversidades de la vida, y que el dolor que han enfrentado los haga más compasivos, empáticos, fuertes y nobles. Desea que encuentren plena felicidad y que, algún día, puedan formar una familia que ella no pueda brindarles, pero que sean hombres libres y de buen corazón. Además, espera que cuiden a sus futuras familias con valentía, honestidad y que tengan valores y un propósito de vida que trascienda más allá de ellos mismos.

