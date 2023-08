Bonnie Wright sobre la aparición de su personaje en Harry Potter: “Decepcionante”

Bonnie Wright interpretó al personaje de Ginny Weasley (izq.) en la franquicia de películas de Harry Potter. Foto: Getty Images

En una entrevista en el reciente capítulo del pódcast Inside of You de Michael Rosenbaum, la actriz Bonnie Wright habló sobre su paso por la franquicia de películas de Harry Potter. La británica, que ahora tiene 32 años, tenía solo nueve cuando hizo su breve debut interpretando a Ginny Weasley en Harry Potter y la piedra filosofal de 2001.

Como la mayoría de las adaptaciones cinematográficas de libros, las películas no pudieron incorporar todos los detalles de las novelas. Eso resultó en menos oportunidades para que Wright mostrara el desarrollo de su personaje en la pantalla, aunque se volvió más prominente a medida que avanzaban las películas.

“A veces eso era un poco decepcionante porque había partes del personaje que simplemente no lograban materializarse porque no había escenas para hacerlo”, dijo. “Supongo que eso me hizo sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada”.

Wright también dijo que no hubo conversaciones con los productores sobre que Ginny estuviera más involucrada en las películas, ya que “no había lugar para muchos cambios en los guiones”.

“Sentí que tal vez mi ansiedad era acerca de, ‘Oh, debo estar interpretando mal a este personaje’. Luego me di cuenta de que en realidad no me habían dado la oportunidad de hacerlo así que no fue exactamente mi culpa”, añadió.

Si bien Bonnie Wright apareció en todas las películas de la franquicia de ocho entregas, no fue hasta que su personaje se convirtió en el interés amoroso del personaje principal de Daniel Radcliffe, Harry Potter, que ganó más presencia en la pantalla.

“Cuando los fanáticos comparten esa decepción... lo hacen de una manera como, ‘Sabemos que no fuiste tú. Sólo queríamos más de ti’”, dijo Wright. “Y eso es lo mismo con todos los personajes. Si tan solo pudieran ser películas de cinco horas de duración”.

En abril, HBO Max anunció que estaba trabajando con la autora JK Rowling para desarrollar una adaptación televisiva de Harry Potter. Con un nuevo elenco, la plataforma prometió que la serie sería una “adaptación fiel de los libros” y cada temporada se basará en uno de los siete libros.

