Ingrid Bergman: películas y más sobre su biografía tras 41 años de su muerte

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en el film "Casablanca". Foto: Arthur Edeson

“Ya no nos queda ni siquiera París”, canta Joaquín Sabina en su canción “Tiempo Después”, canción que hace parte de la banda sonora de la película homónima del año 2018. Dicha frase hace referencia a uno de los clásicos cinematográficos de los años cincuenta, Casablanca, película que protagonizó Ingrid Bergman junto a Humphrey Bogart bajo la dirección de Michael Curtiz. La cinta fue nominada a nueve categorías en los premios Oscar.

Rebeldía, amor y virtud son atributos que se le otorgan a la cinta que lanzó al estrellato a la actriz de origen sueco que tras años de haber participado teatralmente en su país de origen decidió protagonizar la cinta basada en la obra Everybody Comes to Rick’s. El filme trata sobre un drama romántico entre los personajes Rick Blaine e Ilsa Lund, esposa del un líder de la resistencia en tiempos del régimen de Vichy, momento histórico en el que Francia estaba dominado por la ideología fascista. Blaine se debate entre dejar que su amada Ilsa huya o hacer lo correcto. “Siempre tendremos París, no lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca”, dice Michael Curtiz en la escena final.

El éxito de Ingrid no se basó únicamente en su protagónico en su película debut, sino que desde entonces empezaría una carrera llena de protagónicos con los directores más reconocidos de la historia como Alfred Hitchcock, quien es reconocido por pionero en técnicas utilizadas en las cintas de suspenso que hoy en día siguen vigentes. Además, ganaría tres premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por sus interpretaciones en Gasligth, Anastasia y Murder on the Orient Express. También fue la primera ganadora del galardón máximo del teatro, el premio Tony, por su papel en la obra de teatro Joan of Lorraine del año 1947.

El mismo día de su nacimiento pero con 67 años de diferencia, Ingrid Bergman falleció un 29 de agosto del año 1982 a causa de cáncer de mama que padecía. Aún hoy, 41 años después de su muerte, los amantes del cine recuerdan a esta actriz como una de las más grandes del cine y el teatro.