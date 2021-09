Nuevos talentos se unen al elenco de “House of the dragon”

Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham Mctavish, Matthew Needham, Bill Paterson y Gavin Spokes protagonizan “House of the dragon” de HBO.

HBO Max acaba de anunciar la incorporación de nuevos talentos al reparto de la serie “House of the dragon”, basada en la obra de George R.R. Martin “Fuego y Sangre”, que está ambientada 200 años antes de “Game Of Thrones” y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Dirigida por Clare Kilner y Geeta V. Patel. La serie es una co-creación Co-creador/productor ejecutivo con George R.R. Martin y el Showrunner/Productor Ejecutivo/Escritor Ryan Condal.

(Le recomendamos: “Rebelde”, Greeicy y más… ¡Esto es todo lo que pasó en Tudum!)

Ryan Corr como Ser Harwin “Breakbones” Strong - “Breakbones”, se dice que Harwin es el hombre más fuerte de los Siete Reinos. Ser Harwin es el hijo mayor del Maestro de las Leyes Lyonel Strong y heredero de Harrenhal.

David Horovitch como Grand Maester Mellos - Voz de la razón y consejero de confianza del Rey Viserys.

Graham McTavish como Ser Harrold Westerling - Ser Harrold ha servido en la Guardia Real desde los días del Rey Jaehaerys; es un dechado de caballerosidad y honor.

Matthew Needham como Larys Strong - Hijo menor del maestro de leyes Lyonel Strong, llevado a la corte por su padre

Bill Paterson como Lord Lyman Beesbury - Señor de Honeyholt y Maestro de la Moneda en el pequeño consejo del Rey Viserys.

Gavin Spokes como Lord Lyonel Strong - Maestro de Leyes del Rey Viserys y Señor de Harrenhal.

(Le puede interesar: ¿”El juego del calamar” de Netflix está basada en una historia real?)

House of the Dragon Teaser | (HBO) 2022

Reparto anunciado anteriormente:

Paddy Considine como King Viserys Targaryen, elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre cálido, amable y decente, Viserys sólo desea continuar con el legado de su abuelo. Pero los buenos hombres no son necesariamente grandes reyes.

Olivia Cooke como Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Creció en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Emma D’Arcy como Princess Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragón. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo... pero no nació hombre.

Matt Smith como Prince Daemon Targaryen, hermano menor del Rey Viserys y heredero del trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragón, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire...

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, “The Sea Snake” - Señor de la Casa Velaryon, con un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Como “La serpiente de mar”, el aventurero náutico más famoso de la historia de Poniente, Lord Corlys convirtió su casa en un poderoso asiento que es incluso más rico que los Lannister y que reclama la mayor armada del mundo.

(Le recomendamos: Manele Labidi: “El humor es lo que nos salva”)

Rhys Ifans como Otto Hightower - Mano del Rey, Ser Otto, sirve leal y fielmente a su rey y a su reino. Según la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

Eve Best como Princess Rhaenys Velaryon -Jinete de dragón y esposa de Lord Corlys Velaryon, “La reina que nunca fue” fue rechazada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favoreció a su primo, Viserys, simplemente por ser varón.

Sonoya Mizuno como Mysaria - Mysaria llegó a Westeros sin nada, vendida más veces de las que puede recordar. Podría haberse marchitado... pero, en cambio, se convirtió en la aliada más fiable -y más improbable- del príncipe Daemon Targaryen, el heredero del trono.

Fabien Frankel como Ser Criston Cole, de ascendencia dorniense, hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras o títulos; todo lo que tiene a su nombre es su honor y su habilidad preternatural con la espada.