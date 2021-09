Elizabeth Minotta, en los zapatos de Margarita Gallego

¿Cómo le propusieron ser parte de “El hijo del Cacique” y por qué decidió aceptar su papel como Margarita Gallego?

Todo fue a través de mi mánager María Clara López, a ella le presentaron el proyecto con el papel, así que hice el casting, me hicieron callback, presenté otra escena en otra prueba, me volvieron a llamar y ya el último casting era con Rafael Santos, que lo hicimos juntos y nos escogieron a los dos. Acepté el personaje porque me pareció una muy buena oportunidad trabajar con Caracol Televisión y también estar dentro de una producción importante con un personaje que es parte trascendental en la historia.

Cuéntenos un poco sobre Margarita y su papel en la vida de Martín Elías...

Margarita es una mujer adorable, se ganó el amor y el cariño de toda la familia Díaz Acosta, especialmente de Martín Elías. Se hicieron muy buenos amigos, ella lo apoyó mucho en sus sueños y Rafael también, porque fue como un segundo papá para él. Mi personaje adopta cierta posición maternal con Martín, lo ama y lo cuida, tienen una relación muy cercana.

¿Cómo fue el proceso de construcción de su personaje?

El personaje parte del guion, porque Margarita existe en la vida real. Sin embargo, ella, así como todos los otros personajes, tienen algunas pinceladas de ficción, por eso mi primera herramienta siempre fue el guion. Por otro lado, tuve la oportunidad de conocerla, Rafael Santos me la presentó, me abrió las puertas de su restaurante, fue muy generosa, me contó quién era ella, me mostró su carácter y todo el universo que ella habita. Allí tuve la oportunidad de ver quién era ella, es como una princesa en un palacio, es la dueña de su restaurante, tiene una lucidez impresionante y una capacidad de trabajar admirable. Incluso me enseñó a montar caballo, porque tenía que grabar una escena así y no tenía ni idea, así que me presentó a sus chalanes, y ellos me enseñaron.

Antes de ser parte del proyecto, ¿estaba familiarizada con la vida y el legado musical de Martín Elías?

No, todo eso lo aprendí haciendo la producción. En mi vida había escuchado un vallenato por gusto propio, soy rockera, totalmente alejada de este mundo... y tuve la oportunidad de conocer a Rafael Santos, que sabe tanto sobre la cultura vallenata por obvias razones, y me ha enseñado muchísimo sobre este patrimonio tan importante. Me fui enamorando poco a poco del género, no es que tenga una lista de reproducción, pero sí aprendí a valorar todo lo que hay detrás de la cultura vallenata y verla con otros ojos. De hecho, tengo muchas ganas de irme para el Festival Vallenato de Valledupar.

En su opinión, ¿cuál fue el legado que Martín Elías le dejó a la música?

Desde lo poco que sé, para mí Martín Elías refrescó la cultura vallenata, fue como traer no solo un rostro nuevo, sino también una voz más fresca, con letras diferentes y que estaban inspiradas en toda la tradición de Diomedes Díaz, porque no es lo mismo hacer vallenato siendo el hijo de una persona que no está asociada a la música, a hacer vallenato siendo el hijo de Diomedes Díaz. Martín Elías refrescó el mundo del vallenato y trajo una propuesta moderna al género, más proyectada hacia la juventud.

¿Cómo ha sido la relación con el elenco de “El hijo del Cacique”?

Increíble. Amo a los costeños, porque la paso muy bien con ellos, son muy receptivos, hicimos mucha comunión actoral, nos escuchábamos y nos hacíamos sugerencias. Son personas muy lindas y no tengo ninguna queja, aprendí de todos en general y tuvimos muy buena comunicación en el set. Al empezar un trabajo actoral es muy bueno encontrar colegas con los que uno realmente se entienda en escena.

Además de haber interpretado a otros personajes en grandes producciones, como “Bolívar” y “Más allá del tiempo”, ¿qué le dejó el personaje de Margarita?

De ella aprendí que es posible lograr lo que uno se proponga con trabajo, empeño, dedicación y pasión... que realmente una relación sentimental se puede construir a través del amor. Margarita es una mujer muy amorosa, polo a tierra de la familia Díaz Acosta... y además es mi mejor amiga.