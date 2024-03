Cillian Murphy, el nuevo candidato para interpretar a James Bond

USA3029. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 05/03/2024.- Fotograma cedido por Universal Pictures donde aparece el actor irlandés Cillian Murphy en su papel de J. Robert Oppenheimer, durante una escena de la película 'Oppenheimer'. Del exterminio a los indios osage en 'Killers of the Flower Moon' ('Los asesinos de la luna') a los tormentos del gran músico Leonard Bernstein en 'Maestro', pasando por el amor imposible de 'Past Lives' ('Vidas pasadas'). Hollywood entrona este domingo a la mejor película, en un año marcado por la lucrativa guerra entre 'Barbie' y 'Oppenheimer'. Estas cinco cintas competirán por el premio a la mejor película en la 96 edición de los Óscar, que se celebra este domingo, junto con 'Poor Things' ('Pobres criaturas'), 'American Fiction', 'Anatomy of a Fall' ('Anatomía de una caída'), 'The Holdovers' ('Los que se quedan') y 'The zone of interest' ('La zona de interés'). EFE/ Universal Pictures SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) NO VENTAS

Foto: Universal Pictures/EFE - Universal Pictures