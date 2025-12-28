Cinco películas que inmortalizaron a Brigitte Bardot

Brigitte Bardot durante una conferencia de prensa en 1976 para anunciar la creación de su fundación en defensa del medio ambiente y los animales. Foto: AFP - -

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De “Y Dios creó a la mujer”, que la catapultó al estrellato, en 1956, pasando por “La muñeca y el bruto” o “Colinot, el seductor”, su último filme, en 1973, la actriz francesa Brigitte Bardot participó en medio centenar de películas.

Estos son algunos de sus papeles más conocidos:

“Y Dios creó a la mujer” (1956)

La historia de “una chica de su época” que ha dejado atrás los tabús sociales, el sentimiento de culpa, y que tiene una sexualidad plena y libre", explicó el director del film, Roger Vadim, que por aquel entonces era el marido de Bardot.

Rodada en la ahora exclusiva ciudad balneario francesa de Saint-Tropez, este drama (prohibido a los menores de 16 años cuando se estrenó), tuvo una acogida mitigada de los críticos y chocó con los medios conservadores.

Sin embargo, sí que triunfó en Estados Unidos y supuso el inicio de la “Bardotmanía”, que convirtió a esta joven (22 años) en un símbolo sexual internacional.

En el rodaje, Bardot empezó una relación con su compañero de cartel, Jean-Louis Trintignant. La actriz y Vadim se divorciaron en 1957.

“La verdad” (1960)

Una joven seductora es acusada del asesinato de su antiguo amante. El proceso judicial permitirá reconstruir la relación entre la víctima y la joven.

Bardot desarrolla en este drama una nueva faceta de su labor de actriz. Además, durante el rodaje empezó una relación con el actor Sami Frey.

El rodaje fue complicado, el director Henri-Georges Clouzot, difícil. B.B. recordará más tarde que “parecía que tenía lugar su propio proceso”, como si se juzgase su “mala reputación” y su “ligereza”.

La película será, sin embargo, en palabras de la propia intérprete, “la obra maestra de su vida de actriz”. Nominada a los Óscar de Hollywood, logró cinco millones de espectadores en Francia.

Como su personaje en el filme, Bardot intentó suicidarse al final del rodaje.

“El desprecio” (1963)

Un guionista y su mujer parecen formar una pareja unida. Pero un incidente, en apariencia anodino, con un productor, conducirá a la joven a despreciar a su marido.

Bardot comparte con Michel Piccoli el cartel de esta película de culto de Jean-Luc Godard, rodada en Italia (Roma y Capri), en la fabulosa villa del escritor Curzio Malaparte.

Tras un primer visionado, los productores exigen que haya más escenas con desnudos de la actriz. Lo que llevará a la mítica escena en la que el personaje de Bardot pregunta a su marido: “¿Piensas que mi culo es bonito?”

Este papel sigue siendo uno de los más famosos de su carrera. A nivel de espectadores (235.000), el filme fue un éxito para Godard, pero un fracaso respecto a las anteriores producciones de Bardot.

“¡Viva María!” (1965)

En América central, dos cantantes de music hall se enamoran del mismo hombre, un revolucionario. Louis Malle dirige esta parodia de wéstern con Jeanne Moreau y Brigitte Bardot, respetuosas la una con la otra, pero profesionalmente rivales.

Al principio del rodaje, en México, Moreau acapara los primeros flashes y habla con la prensa. Bardot, presionada por su agente, pasa a la ofensiva y responde a las peticiones de los reporteros, hasta ganar la batalla mediática.

La crítica no dejó muy bien a la película pero logró 3,5 millones de espectadores en Francia.

“La muñeca y el bruto” (1969)

Un violoncelista (Jean-Pierre Cassel), miope y gruñón, conoce a Felicia (Bardot), una preciosa mujer, caprichosa y elitista, cuando su Citroën embiste su Rolls. El personaje de Bardot intenta seducir al músico, que se mantiene insensible a sus maniobras.

El cineasta Michel Deville logra una encantadora comedia con aires abiertamente feministas alrededor de dos personajes que no tienen nada en común. Bardot, que buscaba relanzar su carrera, consigue encarnar con mucha personalidad este rol.

“La muñeca y el bruto” es un poco el “Y Dios creó a la mujer” de los años 1970. “Deville supo reconstruirme”, dijo la actriz. La película logró 1,6 millones de espectadores.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com