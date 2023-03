Claudia Bahamón pide respeto por Carolina Cruz y habla de su explantación mamaria

Claudia Bahamón compartió su experiencia con la explantación mamaria y respondió a la pregunta de una seguidora sobre las cuestionadas declaraciones de Carolina Cruz Foto: Twitter

Claudia Bahamón utilizó sus redes sociales para compartir cómo fue su experiencia con la explantación o retiro de prótesis mamarias La presentadora huilense, reconocida en los últimos tiempos por su trabajo en MasterChef Celebrity, recientemente compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que mostraba cómo había lidiado con su propio proceso de explantación mamaria, así como de las complejidades que le representó en su momento.

“Hoy me gustaría resaltar los sentimientos que se desencadenaron en mi interior luego de haber visto las fotos de los implantes que estaban dentro de mi cuerpo. Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos y, en cambio, tomé la decisión de mandarlos a las biopsias y los procedimientos necesarios” contó a sus seguidores.

Dentro de la galería de imágenes presentadas, la modelo expone una conversación junto a su hermano luego de haberse retirado los implantes afirmando que en repetidas ocasiones se cuestionó acerca de la decisión que en algún momento de su vida tomó. “Me repetí en voz baja: “no puedo creer que haya atentado contra mi cuerpo de esta manera”. Me preguntaba “¿porqué será que como seres humanos, no somos felices y agradecidos con lo que la naturaleza nos da y por el contrario nos encontramos en una búsqueda incansable de eso que no somos? ¿Por qué tenemos que buscar cambiar el deber ser de la naturaleza?” agregó.

Finalmente, la presentadora cuenta que hoy en día aplaude su “valiente y acertada decisión”, entendiendo la situación como un proceso de duelo que, luego de ver las prótesis que salieron de su cuerpo, le permitió trabajar en su propio perdón a través de una profunda tristeza.

La semana pasada la presentadora Carolina Cruz generó polémica a raíz de una serie de comentarios que realizó en el programa Día a Día, en donde dio su punto de vista sobre las explantaciones mamarias, tomando como base las experiencias que conocía de cerca y calificó el proceso quirúrgico mamaria como un “asunto de moda”.

En un video que subió a redes sociales, la presentadora señaló que aunque en un principio no quería hacer referencia a la polémica, una mujer cercana y a la que quiere y admira mucho, le sugirió hablar de lo sucedido.

“Aquí se tomaron todo muy personal. Como si estuviera atacando a las invitadas o al doctor. Este video es para agradecer a las personas que se tomaron el trabajo que vieron la entrevista completa, que entendieron lo que yo estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo y que no se dejaron llevar por los chismes y amarillismo de un video editado.”.

En su intervención, Cruz habló de su caso personal y explicó que en el pasado se aumentó los senos “por presión de la sociedad”.

“Cuando iba a presentar el reinado (1999), por presión de la sociedad, me puse ‘puchecas’ (senos) y quedé retetona. Terminó el reinado, no gané y todo el mundo decía que no había ganado porque era muy tetona. La presión de la sociedad, otra vez, me hizo quitarme ‘puchecas’ (senos). Me hice reducción y esas prótesis que me dejé eran las famosísimas PIP, después me tocó quitarme las prótesis y en ese momento aproveché y me hice una reducción. Yo no tengo explanación, pero sí reducción”, dijo.

“Y la experiencia que yo tengo con las prótesis, después de cuatro cirugías ha sido buena y seguramente en algún momento me va a tocar cambiármelas y me las voy a cambiar, obviamente, pero me gustan como se me ven y mí experiencia con prótesis ha sido positiva. No estoy diciendo que el Síndrome de Asia no exista, ni que todas las mujeres tengan que vivir la misma experiencia que vivó yo, pero cuatro mujeres muy cercanas vivieron esa experiencia. Se explantaron, cicatrizaron muy mal y siguieron con los mimos síntomas y no fueron guiadas de la manera correcta”, agregó.

Claudia Bahamón acerca de las declaraciones de Carolina Cruz

En la publicación, un seguidor le preguntó concretamente a Bahamón por la controversia de Carolina Cruz y, al respecto respondió: “Adoro a Carolina, no me interesa generar polémica y pido respeto por ella y su opinión personal. Me interesa dar mi testimonio desde el amor. Cada quien toma sus propias decisiones sobre su cuerpo”.

Lorena Meritano acerca de la explantación mamaria

Luego de sobrevivir a la lucha contra un cáncer de seno que le fue diagnosticado en 2014, la actirz colombo-argentina, reconocida por sus apariciones en Pasión de Gavilanes, Ecomoda, El Auténtico Rodrigo Leal o Chepe Fortuna, Lorena Meritano se manifestó en las últimas horas frente a la controversia que desató la presentadora Carolina Cruz luego de que diera un controvertido punto de vista durante una emisión del matutino Día a Día de Caracol Televisión en lo relacionado con la explantación mamaria.

La actriz respondió de forma contundente en sus redes sociales a la controversia que desataron los comentarios de la presentadora vallecaucana respondiendo a Carolina Cruz con imagen de su explantación mamaria.

“Gracias. Mujeres planas y con cicatrices horribles, por la causa que sea, no parecemos hombres, ni mucho menos. Información, respeto, solidaridad, amor por el prójimo y empatía son necesarias en esta vida” escribió Meritano en su cuenta de Instagram El pasado jueves 9 de marzo.

La también modelo compartió una fotografía de su pecho, tomada hace un par de años atrás, luego de completar el post operatorio de la explantación. “Y ese día me miré al espejo y dije: Textual. Qué hermosa. Por primera vez en mi vida, debo reconocerlo, me vi realmente hermosa. Vi mi alma y eso sí me define como mujer. Jamás un par de tetas. Mi cicatriz, luego fueron dos, me recordaba el amor por la vida y mi fortaleza” agregó.