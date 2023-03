La emotiva carta con la que Joana Sanz confirmó su divorcio de Dani Alves

La modelo y el deportista se conocieron por unos amigos en común en el 2016, y un año después ya celebraron una boda secreta en Formentera. Antes de ese matrimonio, Alves estuvo casado con Dinora Santana, su primera mujer y madre de sus hijos. Foto: Twitter

La modelo española, Joana Sanz, esposa del futbolista, Dani Alves, publicó en su cuenta de Instagram, una carta escrita a mano donde deja claro que tomará distancia del jugador al afirmar que “a pesar del vacío que me ha causado sigo estando aquí a su lado, sigo y seguiré estando, pero de otra forma”. Agrega que, “perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida”.

“Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, no es el caso, han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí muy oscuros y dolorosos” afirman las primeras líneas de la sentida carta.

A pesar del dolor que reflejan sus palabras al afirmar que “elegí como compañero de vida a unas personas que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyo en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento… me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, la modelo española se muestra decidida a continuar con su vida.

“Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida” y con esta frase cierra su sentida declaración de distancia con su esposo.

Desde el pasado 20 de enero en Barcelona, España, Dani Alves se encuentra en prisión preventiva y sin posibilidad de fianza, luego de que la jueza que lleva el caso por presunto abuso sexual, desestimó el recurso de apelación que presentaron los abogados para que pudiera enfrentar el juicio en libertad. Se estima que el jugador podría permanecer recluido entre uno o dos años por las demoras en estos casos, por ahora el futbolista mantiene su presunción de inocencia.

Los hechos al parecer ocurrieron el 30 de diciembre en una discoteca en Barcelona, y el 2 de enero la joven lo denuncio que Dani Alves la había violado en el baño de una discoteca, el presunto agresor ha cambiado varias veces la versión; en su última declaración admitió que sí tuvieron relaciones sexuales, pero que fue consensuado.