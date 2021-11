“Clifford el gran perro rojo” llega al cine

La película será protagonizada por Darby Camp y estará basada en el querido personaje de los libros de Scholastic Clifford the big red dog, de Norman Bridwell.

Darby Camp protagoniza “Clifford el gran perro rojo”, película basada en el querido personaje de los libros de Scholastic Clifford the big red dog, de Norman Bridwell. El filme, dirigido por Walt Becker, se estrenará en los cines en diciembre.

Darby creció leyendo las historias de Clifford y viendo la famosa serie de televisión, por lo que su personaje de Emily Elizabeth en el filme es muy especial para ella. “Me encanta este personaje tan icónico. Emily es divertida y creativa. La adoro y la llevo muy cerca de mi corazón”, manifestó la joven actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

La intérprete se siente muy emocionada por el hecho de que los más pequeños de la casa puedan aprender nuevos valores viendo “Clifford el gran perro rojo”. “Creo que los niños disfrutarán mucho la película. Me emociona que aprendan lo importante que es aceptar a quienes son diferentes y aceptarse a sí mismos, que amen a los demás, que amen a lo grande”, señala.

El actor Jack Whitehall es el tío Casey, un tipo de espíritu libre. “Casey es un tontorrón, un niño grande. No fue muy difícil interpretarlo, ya que no me tomo muy en serio a mí mismo”, explica Jack.

El legendario John Cleese se mete en la piel de Bridwell, un personaje muy distinto a lo que tiene acostumbrado. “Es muy diferente a los personajes que hago normalmente, tipos autoritarios y egocéntricos, que son más divertidos. Bridwell es encantador y un poco misterioso”, nos cuenta el actor.

Clifford, el Gran Perro Rojo | Tráiler oficial | Fun | Paramount Pictures

En “Clifford el gran perro rojo”, que acaba de estrenar nuevo tráiler, cuando Emily Elizabeth (Darby Camp), una chica de secundaria, conoce a un rescatador mágico de animales (John Cleese) que le regala un pequeño cachorro rojo, nunca hubiera imaginado que, al despertarse, se encontraría un sabueso gigante de tres metros en su pequeño apartamento de Nueva York.

Mientras su madre soltera (Sienna Guillory) se encuentra de viaje de negocios, Emily y su divertido perro impulsivo tío Casey (Jack Whitehall) se embarcan en una aventura que te mantendrá dando tumbos en la butaca mientras nuestros héroes le dan un mordisco a la Gran Manzana.

Los actores Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier y Russell Wong completan el reparto de esta mágica y divertida película.