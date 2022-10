Cómo murió y por qué “Blonde” no es fiel a la realidad de Marilyn Monroe

Ana de Armas encarna a Marilyn Monroe en "Rubia", la adaptación de la novela de Joyce Carol Oates que se estrenó el 28 de septiembre. Foto: Cortesía

Destellos de cámaras fotográficas y luces que iluminan a una Marilyn Monroe sonriente: así comienza “Blonde”, la esperada película del director Andrew Dominik que se estrenó en Netflix el pasado 28 de septiembre con la actriz cubano-española Ana de Armas como protagonista.

El film ha causado múltiples ovaciones como la que recibió en el Festival de Cine de Venecia de 2022 con 14 minutos de aplausos. Sin embargo, desde su estreno se han levantado varias críticas en su contra, pues minutos después de que la película comenzara con una gloriosa representación de Monroe frente a las cámaras, el plano corta a experiencias de su infancia con su madre, su controvertido ascenso en Hollywood, e imágenes que, según críticos, la retratan como un personaje sexualizado y atormentado.

“Blonde” estuvo inspirada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, reconocida escritora estadounidesense, que se concentró en la experiencia personal de Marilyn Monroe más allá de su vida como actriz e ícono de Hollywood. Oates ha declarado, en defensa del film, que su retrato de la actriz no pretende ser una biografía, sino una exploración del lado gótico y melancólico de Monroe.

¿Qué dicen los críticos?

Machismo, escenas antiaborto, sexo oral y violencia sexual son algunos de los argumentos que críticos de periódicos como The New York Times, Los Angeles Times, la revista Elle y la Universidad de California han empleado para analizar la película.

“Dadas todas las humillaciones y horrores que sufrió Marilyn Monroe durante sus 36 años, es un alivio que no haya tenido que sufrir las vulgaridades de “Blonde’, el último entretenimiento necrofílico para explotarla”, dijo Manohla Dargis de The New York Times en una de las críticas más duras recibidas por el filme.

“La película no trata realmente sobre Marilyn Monroe. Se trata de hacerla sufrir”, dijo por la misma línea Justin Chang, crítico de cine de Los Angeles Times.

Una investigadora del aborto de la Universidad de California, Steph Herold, también expresó que, bajo su perspectiva, la película era “muy antiaborto, sexista y explotadora”.

Respecto a una de las escenas más controversiales de “Blonde”, Herold expresó que “hay un momento en el que se presenta a Marilyn siendo obligada a abortar por primera vez, gritando en la mesa que ha cambiado de opinión, y luego alucinando al ver a un bebé llorando en la casa de su infancia, que está envuelta en llamas”.

Además, dichos críticos han mencionado que la vida de Monroe ha sido narrada en su mayoría por hombres desde una perspectiva machista y patriarcal, retratándola como “sex symbol” y minimizando su personalidad a lo que los demás pensaran de ella.

En un análisis más certero por Lauren Puckett-Poe, de la revista Elle, se dijo que “hay demasiadas escenas en las que sólo se le pide que se encoja, grite, sangre y vomite mientras es arrastrada y golpeada entre las piezas del decorado, por lo que la imagen que se queda el público es la de Monroe como poco más que una muñeca”.

¿Quién era Marilyn Monroe?

Norma Jean Baker, luego conocida como Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1926 y se convirtió en un ícono pop durante la década de 1950. Nació y se crio en Los Ángeles, Estados Unidos, y comenzó su carrera en el mundo de la televisión y el cine de ese país.

Fue reconocida por firmar millonarios contratos con grandes empresas como Paramount Pictures y Fox, y por ser actriz en películas como “Niagara” y “Los caballeros las prefieren rubias”. Se calcula que lo recaudado por sus films equivaldría actualmente a más de 2 billones de dólares.

A los 36 años de edad, durante el 5 de agosto de 1962, la encontraron sin vida en su cama, con el brazo extendido con la intención de agarrar el teléfono.

La autopsia señaló que su muerte pudo deberse a un suicidio por consumo de barbitúricos. Hay distintas teorías conspirativas sobre su fallecimiento pero ninguna ha sido confirmada.

Actualmente, la película “Blonde” puede ser vista a nivel mundial por todos los suscriptores de Netflix.