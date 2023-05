“Un viernes de Locos” tendrá secuela con Lindsay Lohan y Jamie Lee

Interpretando a madre e hija, respectivamente, Curtis y Lohan participaron en “Freaky Friday” o “Un viernes de Locos” en el 2003. Foto: El Espectador

“Un Viernes de Locos” o “Feaky Friday”, en su idioma original, se consolida como una de esas películas generacionales que, aún luego de 20 años de su estreno, sigue siendo consumida, comentada y alabada por muchos fanáticos en todo el mundo. Ahora, con una Lindsay Lohan de 36 años y una Jaime Lee Curtis de 64, volverán a reencarnar a Anna Coleman y a la Dra. Tess Coleman, respectivamente, en una secuela de la película.

(Puede leer: Conozca al colombovenezolano ganador del millonario sorteo de MrBeast)

Así lo confirmó Disney en conversaciones con The Hollywood Reporter. Actualmente, el proyecto se encuentra en desarrollo, en una etapa muy temprana, y aunque se desconoce como retomarán y continuaran la historia original en esta segunda parte, se sabe que ambas actrices principales participaran.

Más artículos sobre Disney Disney invita a los viajeros a conocer los ambientes de “Encanto” en Colombia El lanzamiento de esta experiencia turística será en 2024 y promete ser una aventura por la diversidad cultural y la belleza paisajística de este país. Leer más Disney invita a los viajeros a conocer los ambientes de “Encanto” en Colombia Disney registró una caída en el número de suscriptores El hecho generó una reacción negativa en Wall Street. Sus acciones disminuyeron hasta un 3,19 %. Leer más Disney registró una caída en el número de suscriptores

La noticia ha emocionado a una gran cantidad de fanáticos, mismos que han realizado numerosos intentos por convencer a Disney en sacar esta esperada secuela. No fue sino hasta el año pasado, cuando en la gira de estreno de Halloween: Ends, Jaime Lee Curtis fue bombardeada por una pregunta recurrente “¿Cuándo será el estreno de la segunda parte de Un Viernes de Locos?”, misma que le hizo entender el impacto que tenía la película de Disney.

A raíz de esto, la misma Curtis tomó la iniciativa de hablar con los directivos de la industria del ratón para encontrar la forma en la que esta película pudiera continuar en una segunda parte. “Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Se siente como si hubiera una película por hacer’”, comentó Jaime Lee Curtis al The New York Times, recordando el momento en el que llamó a Disney.

(Puede leer: Naty Botero y su conexión musical con la naturaleza)

Hasta el momento no se conoce más información sobre esta secuela, no se sabe su trama, ni la fecha de inicio de rodaje o si el resto del elenco de la película volverá.

Otros dos “Viernes De Locos”

Muy pocos saben que realmente Un Viernes de Locos, del 2003, protagonizada por Jaime Lee Curtis y Lindsay Lohan es un remake de una película de 1976.

Con el mismo nombre, Un Viernes de Locos, esta primera película contaba una historia similar: Una familia estadounidense, conformada por mamá, papá, hermana y hermano menor, que, en medio de un momento de tensión entre la madre, interpretada por la actriz de Brodway Bárbara Harrys, y su hija, interpretada por una joven Jodie Foster, intercambian su cuerpo para aprender a tolerarse y respetarse, conociendo, en carne propia, los problemas de cada una.

(Puede leer: Pedro Aznar y la Filarmed compartirán el escenario del Teatro Metropolitano)

En esta película, el intercambio de cuerpo ocurre porque ambas lo desearon al tiempo un viernes 13, diferente a su remake del 2003 en el que el cambio de cuerpo ocurre tras abrir una galleta de la suerte en un restaurante chino, luego de discutir en ese mismo lugar.

Por su parte, también salió una versión de la película en el 2018. En formato de musical, cuenta básicamente lo mismo que sus antecesoras, solo que el cambio de cuerpo ocurre por medio de un reloj mágico de arena del difunto padre de Ellie, interpretada por Cozi Zuehlsdorff. Su madre Katherine es interpretada por Heidi Blickenstaff.