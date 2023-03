Creed III: ¿Por qué Rocky Balboa no aparece en la película?

Sylvester Stallone apareció en todas las películas de la serie "Rocky" y en las dos primeras cintas de "Creed". Foto: MGM/Warner Bros.

El director y protagonista de “Creed III”, Michael B. Jordan, habló sobre la razón por la cual el personaje de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, no aparece en esta secuela. Stallone comenzó la franquicia cuando escribió y protagonizó “Rocky” en 1976. Desde entonces se ha expandido en diversos filmes que han llegado a recaudar 1,7 billones de dólares en taquilla.

El intérprete de Rocky estuvo presente en todas las películas referentes al boxeador ficticio, con excepción de la más reciente. La lista de cintas abarca hasta el momento nueve títulos en seis décadas diferentes, con las secuelas “Rocky II” de 1979, “Rocky III” de 1982, “Rocky IV” de 1985, “Rocky V” de 1990 y “Rocky Balboa” de 2006. En el año 2015 se estrenó “Creed” que seguía como personaje principal a Adonis Creed, hijo de Apollo Creed e interpretado por Michael B. Jordan, en este filme Balboa se convierte en su mentor.

Más sobre los protagonistas de Rocky y Creed Michael B. Jordan fue entrevistado por mujer que le hacía bullying en la escuela Fue durante la alfombra roja del estreno de “Creed III”, que el actor y director estadounidense reconoció a Lore’l, una periodista que se burlaba de él en secundaria. Así reaccionó. Conocer más Michael B. Jordan fue entrevistado por mujer que le hacía bullying en la escuela Sylvester Stallone odia las películas de superhéroes... y estas son sus razones Al actor estadounidense no le gustan nada las cintas de acción modernas, entre las que se incluyen las de superhéroes. Saber más Sylvester Stallone odia las películas de superhéroes... y estas son sus razones

El personaje de Stallone continuó como mentor de Creed en la secuela de 2018, cuando este tuvo que enfrentarse al hijo de otro veterano boxeador, pero para la película estrenada en Colombia el pasado 2 de marzo, algunos espectadores se sorprendieron al no ver a Rocky de regreso en la gran pantalla.

Le puede interesar: Miley Cyrus regresa a Disney con el especial “Endless Summer Vacation”

¿Por qué no aparece Rocky Balboa en “Creed III”?

Según explicó Michael B. Jordan en entrevista con la estación de radio HOT 97: “El ADN de Sly (Sylvester Stallone) y Rocky está a través de toda esta franquicia. No puedes tener estas películas sin ese espíritu desvalido que conecta con el desvalido que todos llevamos dentro”.

Una de las razones por la cual no aparece en persona de Stallone en la reciente versión es porque querían que el personaje de Adonis se parara sobre sus propios pies y regresara a su pasado, según contó Jordan. También deseaban mostrar el avance y desarrollo del personaje con su familia, ahora sin la sombra de Rocky.

Sylvester Stallone se refirió a su ausencia en el filme y dijo que era una “situación lamentable”, también le había dicho al medio The Hollywood Reporter que el nuevo proyecto tenía “una filosofía diferente. A Irwin Winkler (productor de la película) y Michael B. Jordan, les deseo lo mejor, pero soy mucho más sentimental. Me gusta que mis héroes sean golpeados, pero simplemente no quiero que entren en ese espacio oscuro. Siento que la gente tiene suficiente oscuridad”.

La película protagonizada y dirigida por Michael B. Jordan cuenta con el regreso de Tessa Thompson y Phylicia Rashad, y llega con la adición de Jonathan Majors como Damian Anderson, amigo de la infancia de Creed. La cinta se encuentra disponible en las salas de cine del país y ha recaudado más de 100 millones de dólares en todo el mundo.

Se confirmó que una cuarta película de Creed está en desarrollo, al igual que otra entrega enfocada en Rocky Balboa. Por otro lado, también se encuentra en marcha un filme que tendría como protagonista al personaje de Iván Drago y su hijo. También la franquicia está trabajando para llegar a la televisión con una serie.

Leer más: Ana de Armas y Chris Evans, juntos de nuevo en la película “Ghosted”