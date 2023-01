Critics Choice Awards, una premiación histórica

La reina Alicent Hightower es la segunda esposa del rey Viserys I Targaryen en "House of the Dragon". Foto: Cortesía

Este domingo 15 de enero desde las 7:00pm hora Colombia, TNT y HBO Max transmitirán en vivo la 28ª entrega de los Critics Choice Awards. La reconocida premiación que distingue a los mejores logros cinematográficos, televisivos y de streaming, será conducida por la actriz, presentadora y comediante estadounidense Chelsea Handler desde el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles y contará con comentarios en vivo para América Latina de los presentadores mexicanos Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento. Además, tendrá una cobertura digital especial en las redes sociales de TNT.

Entre los presentadores y premios especiales que serán parte de la gala, Michelle Pfeiffer subirá al escenario para honrar a Jeff Bridges con el premio a la Trayectoria, mientras que Kate Hudson presentará el SeeHer Award a Janelle Monáe. Otros presentadores serán Benjamin Bratt, Quinta Brunson, Cedric the Entertainer, Misha Collins, Claire Danes, Phoebe Dynevor, Ayo Edebiri, Eve Hewson, Jude Hill, Tyler Hoechlin, Sharon Horgan, Sarah Hyland, Troy Kotsur, Diego Luna, Natasha Lyonne, Ebon Moss-Bachrach, Aubrey Plaza, Jean Smart, Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Elizabeth Tulloch, Kerry Washington, Jeremy Allen White, y muchos más.

Es importante recordar que el premio de la Crítica Cinematográfica (originalmente llamado Critics’ Choice Movie Awards) es un premio concedido por la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos. Desde su primera edición, las galas se emitían por VH1, pero, en 2013 las condiciones cambiaron y actualmente es transmitido por TNT.

Fundada en 1995 por Joey Berlin, Rod Lurie y 42 miembros fundadores, la CCA es ahora la organización de críticos más grande de los EE. UU. y Canadá con más de 500 miembros.

Los nominados

La Asociación de Critics Choice (CCA) anunció los nominados en la categoría de películas para la 28.ª edición anual de los premios. Los ganadores se darán a conocer en la gala repleta de estrellas de los Critics Choice Awards organizada por Chelsea Handler.

Según la página oficial de los premios,“Everything Everywhere All at Once” encabeza las películas contendientes de este año, obteniendo catorce nominaciones en total. Además de las nominaciones a Mejor Película y Mejor Comedia, la película acumuló varias nominaciones de actuación, incluyendo Mejor Actriz para Michelle Yeoh y Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan.

Tanto Jamie Lee Curtis como Stephanie Hsu están nominadas a Mejor Actriz de Reparto, y el elenco obtuvo una nominación a Mejor Conjunto de Actuación. Daniel Kwan y Daniel Scheinert obtuvieron nominaciones en las categorías de Mejor Director y Mejor Guión Original, mientras que Jason Kisvarday y Kelsi Ephraim fueron nominados a Mejor Diseño de Producción, junto con Paul Rogers a Mejor Edición y Shirley Kurata a Mejor Diseño de Vestuario. La película también fue nominada a Mejor Peinado y Maquillaje y Mejores Efectos Visuales.

Steven Spielberg recibió una vez más una nominación a Mejor Director, esta vez por la nominada a Mejor Película “The Fabelmans”, además de una nominación a Mejor Guión Original junto a Tony Kushner. Además de recibir una nominación a Mejor Reparto de Actuación, varios miembros del elenco fueron reconocidos por sus destacadas actuaciones, incluida la nominada a Mejor Actriz Michelle Williams, los nominados a Mejor Actor de Reparto Paul Dano y Judd Hirsch, y el candidato a Mejor Actor/Actriz Joven Gabriel LaBelle. Completando las impresionantes once nominaciones del proyecto, Janusz Kaminski obtuvo una nominación a Mejor Fotografía, mientras que Rick Carter y Karen O’Hara están nominados a Mejor Diseño de Producción, y John Williams podría llevarse a casa el trofeo a Mejor Banda Sonora.

La lista de contendientes a Mejor Película también incluye “Babylon” y “The Banshees of Inisherin”, que obtuvieron nueve nominaciones cada una, junto con “Elvis” y “Tár”, que obtuvieron siete nominaciones cada una. Completando los nominados a Mejor Película están “Avatar: The Way of Water”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “RRR”, “Top Gun: Maverick” y “Women Talking”. Hay once nominados a Mejor Película este año debido a un empate exacto. Además, la CCA amplió la categoría de Mejor Director para incluir diez nominados.

“Estamos muy orgullosos de reconocer a este increíble grupo de películas y a las personas que las hicieron posibles”, dijo Joey Berlin, director ejecutivo de Critics Choice Association. “Este reconocimiento proviene de un grupo diverso de más de 600 críticos y reporteros de entretenimiento que comparten sus opiniones sobre cine y televisión con millones de personas todos los días, durante todo el año. Nuestra opinión colectiva sobre los mejores logros del año es verdaderamente significativa para la comunidad creativa”.

Como se anunció anteriormente, “Abbott Elementary” encabeza los contendientes televisivos para la 28.ª edición anual de los Critics Choice Awards, recogiendo nominaciones en seis categorías. Además de Mejor Serie de Comedia, el programa obtuvo varias nominaciones de actuación, incluida la de Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Quinta Brunson. Chris Perfetti y Tyler James Williams fueron nominados a Mejor actor de reparto en una serie de comedia, mientras que Janelle James y Sheryl Lee Ralph obtuvieron nominaciones a Mejor actriz de reparto en una serie de comedia. “Better Call Saul” siguió con cinco nominaciones impresionantes en general, mientras que “Gaslit”, “Reservation Dogs” y “The Good Fight” empataron con cuatro nominaciones cada una.

También se anunció que el icono de Hollywood Jeff Bridges recibirá el premio Critics Choice Lifetime Achievement Award en la feria de este año.