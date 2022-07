“Daredevil: Born Again” confirma en la Comic-Con 2022 su llegada a Disney+

Además de Charlie Cox, “Daredevil: Born Again” contará también con la presencia de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin. Foto: Cortesía: Marvel

El reinicio de Daredevil dentro del Universo Marvel es ya oficial. Kevin Fiege anunció en la Comic-Con de San Diego que Matt Murdock llegará a Disney+ con una serie titulada “Daredevil: Born Again” (”Nacido de nuevo”), en la que Charlie Cox volverá a interpretar al diablo de Hell´s Kitchen.

(Le puede interesar: Black Adam” estrenó tráiler en la Comic-Con de San Diego 2022)

La ficción, que contará también la presencia de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin se estrenará en el servicio de ‘streaming’ de Disney en primavera de 2024 y tendrá un total de 18 episodios, una extensión mucho mayor que el resto de series de Marvel Studios hasta la fecha.

El título de la serie, “Born Again”, hace referencia a una de las historias más aclamadas del denominado Hombre Sin Miedo en los cómics editada en 1986 con guion de Frank Miller e ilustrada por David Mazzucchelli.

(Le recomendamos: Marvel confirma que habrá “Avengers: The Kang Dynasty” y “Avengers: Secret Wars”)

En las grapas, la trama relata como, después de ser derrotado por Kingpin, ver su carrera como abogado destrozada y caer en brazos de la locura, Matt Murdock intenta rehacer su actividad.

Cox dio vida a Daredevil en las tres temporadas de la serie en Netflix, además de en “The Defenders”, la miniserie en la que cruzaba su camino con el de otros tres héroes: Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Son olvidar sus encontronazos con The Punisher, personaje que, interpretado por Jon Bernthal, contó con dos temporadas en Netflix.

(Además: “Los 4 Fantásticos”: Marvel anunciará el reparto en el D23 y no en la Comic-Con)

Esta serie no supondrá el debut ni de Cox ni de D’Onofrio dentro del Universo Marvel. El primero ya hizo un cameo en “Spider-Man: No Way Home” como el abogado del joven Peter Parker de Tom Holland y el villano se dejó ver, con gran presencia en los últimos capítulos, en el desenlace de Hawkeye, la serie de “Ojo de Halcón” de Disney+.

Cox también hará una aparición en “She-Hulk”, la próxima serie de UCM, según se revela en una breve toma al final del nuevo tráiler, que se estrenó durante la propio Comic-Con.

(También: Comic-Con de San Diego 2022: ¿cómo fue la presentación de “Los anillos de poder”?)

La ficción llegará a Disney+ el 17 de agosto. Además, el actor pondrá voz al personaje de Daredevil en la serie de animación “Spider-Man: Freshman”.