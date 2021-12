Demi Singleton y Saniyya Sidney: Serena y Venus Williams en la ficción

Demi Singleton y Saniyya Sidney en una escena de la película “King Richard”, interpretando sus papeles de Serena y Venus Williams. / Cortesía: Warner Bros.

Saniyya Sidney y Demi Singleton, quienes interpretan a las jóvenes Venus y Serena Williams en la cinta King Richard, se pusieron en manos de Eric Taino, exjugador del ATP Tour, para que las ayudara a consolidar sus fortalezas al desempeñarse en una cancha de tenis.

(Lea también: HBO Max presenta el tráiler de “And just like that...”)

Además de esta asesoría profesional, las actrices contaron con la presencia permanente de las estrellas del deporte Venus y Serena Williams, quienes las ayudaron no solo en los golpes de revés, sino que les revelaron detalles para una óptima interpretación.

KING RICHARD – Official Trailer

A propósito del estreno de la película King Richard, conversamos con las actrices Demi Singleton y Saniyya Sidney.

Demi Singleton (Serena Williams)

¿Qué conocía de la familia Williams cuando llegó al proyecto “King Richard”?

Toda mi vida, Serena y Venus han sido íconos del tenis. Entonces, sabía de ellas y sabía lo geniales que eran. Yo era fan de ellas. Son mujeres a las que todavía admiro. En cuanto a su historia, cómo crecieron y por lo que pasaron, yo no estaba tan informada al respecto. No sabía de las luchas que enfrentaron y por lo que pasaron mientras crecían, así que eso fue algo que aprendí mientras formaba parte de este proyecto.

(Le recomendamos: “La rueda del tiempo”, una dosis de fantasía)

¿Cómo describiría esta cinta?

Yo diría que King Richard trata sobre el padre de Serena y Venus Williams, Richard Williams, y cómo básicamente planeó su éxito. También hay elementos íntimos del entorno en la película y muestra lo importante que es la familia. Creo que sin la familia, Serena y Venus no habrían sido tan grandes como lo son hoy. Siempre han tenido talento, pero, en un deporte como el tenis, donde, en ese entonces, era un deporte predominantemente blanco, siento que, sin el apoyo de su familia, hubiera sido mucho más difícil para ellas triunfar.

¿Qué fue lo más sorprendente de “King Richard”?

Creo que lo más sorprendente para mí fue lo involucrada que estaba toda su familia. No era solo uno de los padres o solo las hermanas, era toda la familia. Incluso durante los entrenamientos, las otras hermanas estarían en la cancha con ellas, ayudándolas, ayudándolas a calentarse, colgando carteles de inspiración, recogiendo sus pelotas. Fue un esfuerzo de equipo llevarlas a donde llegaron.

(Le puede interesar: Llega Cartoonito, la nueva marca preescolar multiplataforma de Cartoon Network)

Conocemos a Serena, pero ¿quién es la Serena Williams que interpreta Demi Singleton en la película?

Interpreto a la joven Serena Williams cuando todavía está tratando de averiguar quién es, en un momento en el que su hermana es el centro de atención y ella aún no está allí. Y solo está tratando de demostrarles a todos que es tan capaz como su hermana y está lista. Y que ella también puede ser la mejor.

Saniyya Sidney interpreta a Venus. ¿Cómo hicieron ustedes para formar un vínculo tan estrecho y parecer hermanas en la realidad?

Para nuestro director era muy importante que tuviéramos ese vínculo tan estrecho. Entonces, tan pronto como nos enteramos de que teníamos los papeles, nos puso en contacto y comenzamos a enviarnos mensajes de texto. No éramos muy cercanas en ese momento, pero una vez que comenzamos la preproducción, pasábamos tiempo juntas, íbamos de compras y simplemente salíamos como amigas.

(Además: Spider-Man No Way Home: fecha de estreno en Colombia, trailer y otros detalles)

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Will Smith?

¡Oh, fue un sueño absoluto! Trabajar con él fue un sueño hecho realidad. Es, diría yo, uno de los mejores actores de su tiempo, pero actúa como si fuera cualquier otro ser humano. Es tan real. Es divertidísimo. Y una cosa que aprendí de él es que no es fácil asustarlo. En el set, hacíamos guerras de bromas, nos acercábamos a él y tratamos de asustarlo, y nunca funcionó.

Saniyya Sidney (Venus Williams)

¿Qué tipo de conocimiento sobre las hermanas Williams y su familia tenía antes “King Richard”?

Vi a Venus y Serena crecer. Entonces, sabía que eran dos jóvenes negras entrando en algo y cambiando el mundo. Y eso siempre me emociona. Pensaba: “Es genial ver a alguien que se parece a mí obtener este tipo de logros”. Además, sabía un poco sobre su vida familiar, sabía que tenían una gran familia, pero supe más después de obtener el papel en la película.

(Lea también: ¿Habrá sexta temporada de “La casa de papel” en Netflix?)

Hay una generación que admira genuinamente a estas mujeres y lo que han logrado. ¿Hubo alguna sorpresa al leer el guion?

Lo que sí me sorprendió fue probablemente más sobre el señor Richard y más sobre su plan para ellas cuando eran niñas. Porque sé lo que se siente al tener un sueño a los cinco años y simplemente salir y hacer algo que amas... y no dejar que nadie más te diga: “Tienes que hacer algo diferente”. Entonces, me conecté con eso. Y ciertas cosas que hizo Richard me recordaron a mis padres. Ellos se aseguraron de que mi hermano, mi hermana y yo saliéramos e hiciéramos lo que quisiéramos, que fuéramos amados y prósperos.

¿Quién es la Venus Williams que interpreta Saniyya Sidney?

Interpreto a esta chica que es muy tranquila, tímida y peculiar, y es solo una niña. Venus es una mujer extraordinaria y siempre la admiro. Pero cuando la conoces, es solo una niña grande. Ella es realmente alguien con quien puedes ir y pasar un buen rato, pero ella sabe cómo ser profesional. Y cuando está en la cancha, es demoledora. Definitivamente era importante para mí asegurarme de que la gente entendiera la tranquilidad que tiene Venus para competir.

(Le recomendamos: Érika de la Vega: el mundo con “Ojos de mujer”)

¿Cómo construyó la relación con Demi Singleton, quien interpreta a Serena?

Ella es la Serena para mi Venus. Era muy importante asegurarnos de crear un vínculo sólido, porque Venus y Serena son inseparables. Nuestro director, probablemente una semana después de que nos dieran los papeles, me dijo: “Este es el número de Demi, llámala y envíale un mensaje de texto. Eres Venus, esa es tu hermana pequeña. Entonces, empieza a cuidar de ella”. Y yo pensaba: “Está bien, ese es mi trabajo. Voy a hacerlo. Demi y yo hablamos durante meses y ya cuando nos conocimos estábamos muy unidas.

¿Qué tal fue trabajar con Will Smith en el papel de rey Richard?

Trabajar con Will Smith es una de las experiencias más divertidas que jamás hayas vivido, porque él siempre te hace reír. Con toda honestidad, es alguien que ahora es mi amigo y mi familia, por lo que estoy muy agradecida, y le tengo mucho respeto y amor, porque nos enseñó mucho. Nos dio el mejor consejo al decirnos que nos aseguráramos de estar siempre agradecidos con la tripulación, con el equipo con el que trabajamos.