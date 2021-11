Érika de la Vega: el mundo con “Ojos de mujer”

Érika de la Vega asegura que el secreto para triunfar en la comedia como mujer ha sido la persistencia. / Cortesía E! Entertainment

¿Por qué apostarle al empoderamiento femenino en esta época?

Creo que es el momento para que las mujeres diseñen la vida que quieren. Ahora nos preguntamos todas: ¿por qué tenemos que seguir en una vida de sacrificio, de lucha, de estar en sitios donde no queremos estar? Somos seres humanos, pensantes y capaces para poder construir una vida feliz. Además, pienso que eso también lo impulsó mucho la pandemia, pues nos hizo dar cuenta de que, quizá, tengamos poco tiempo para realizar las cosas que nos hacen verdaderamente felices.

¿Para usted qué es el empoderamiento femenino?

Es saber que somos capaces de diseñar la vida que queremos. Es que si no podemos tomar esas decisiones que necesitamos, pues debemos prepararnos para poderlas tomar y ayudarnos y apoyarnos. Creo que el empoderamiento femenino nos ha ayudado también a unirnos todas, a vernos a nosotras mismas. Con el empoderamiento nos pudimos ver al espejo, pudimos ver a las que estaban alrededor y nos dimos cuenta de que todas necesitamos ayuda, y eso nos hizo de verdad empoderadas.

En su ámbito, que es la comedia, ¿ha sido testigo de la inclusión en los últimos años?

En la comedia nosotras tenemos que demostrar demasiado y obtener muy buenos resultados, como me imagino que pasa en una corporación, que las mujeres siempre tenemos que demostrar más de lo que demuestran los hombres, y es una cuestión más de los productores que confíen en nosotras. He tenido que escuchar cosas como: vamos a tener que poner a un hombre que abra tu show, porque no sabemos si tú vas a llenar... incluso, contratándote, dudan de ti y uno se acostumbra a esa duda, y eso nos ha obligado a ser muy persistentes.

¿Cómo ha cambiado el rol de las mujeres en la comedia?

El hecho de que hagamos comedia no quiere decir que vayamos a agredir a los hombres, pero son muy pocos los espacios que nos dan para desarrollar nuestras rutinas y seguir mejorando. Sin embargo, si no existen los espacios, hay que hacerlos nosotras; si no creen en ti, hay que insistir. He tenido momentos dolorosos, pero con una meta en mi cabeza: insistir, llegar a mejores teatros, llegar a mejores salas y a una mayor cantidad de público.

Es una de las estrellas del “talk show” “Ojos de mujer”, ¿cuál será ese aspecto diferencial frente a otros formatos similares?

Bueno... Ojos de mujer es un talk show completamente unscripted (sin guion). Se trata de un formato en el que no estamos leyendo, ni nos están diciendo absolutamente nada, realmente estamos dando nuestro punto de vista. Creo que eso es algo distinto, sé que hay shows donde uno dice realmente lo que quiere decir, no es que sobren, no, pero aquí sí nos dieron total libertad y confianza para poder hablar como somos cada una. Además, estamos hablando de temas que no se tratan en televisión, nos dieron el chance de abordar asuntos que se escuchan en un pódcast o que son parte de una rutina de comedia, pero no en un programa de televisión.

¿En “Ojos de mujer” todo es improvisado?

Todos es muy natural, por lo menos. He sido víctima de la censura en algunos momentos, pero aquí, con todo el respeto, damos nuestra opinión, escuchando también el concepto de cada una de mis compañeras. Asimismo, contamos ciertas experiencias que hemos vivido, y eso también hace que uno se sienta acompañado en ciertos momentos de vulnerabilidad.

¿Qué proyectos vienen para usted en lo que queda del año?

Bueno, fíjate que estos dos últimos meses estoy tratando de hacer lo que no hice en todo el año. Ha sido un tiempo raro, pensaba que iba a ir más rápido, pero no pude y lo acepté. Pienso que estaba más abierta a explorar y a reconstruir ciertas partes de mi vida que necesitaban atención. Entonces, estos últimos dos meses voy para Panamá a presentar Puras cosas maravillosas, que es una obra de teatro que no es comedia, pero sí hay mucha improvisación, y el público me ayuda a contar una historia.