“La rueda del tiempo”, una dosis de fantasía

La rueda del tiempo llegó a Amazon Prime Video para cautivar a los amantes de la fantasía y la ciencia ficción. Esta serie, una de las más populares y duraderas de todos los tiempos, está basada en la obra literaria de los 90 escrita por James Oliver Rigney Jr. Una saga que al principio estaba pensada para contar con seis libros, pero al final fueron 14.

La serie cuenta la historia de Moiraine, una mujer que pertenece a una poderosa organización de mujeres mágicas llamada Aes Sedai. Desarrollada en un mundo épico creciente, donde la ficción se vuelve realidad, Moiraine se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, hombres y mujeres, y uno de ellos es, supuestamente, el Dragón Renacido, que puede salvar o destruir a la humanidad.

La Rueda del Tiempo - Teaser tráiler oficial | Amazon Prime Video

Una gran apuesta es esta serie, que tiene una larga historia detrás, teniendo en cuenta que estaba pensada para hacerse desde 2000, pero se consolidó finalmente en 2017, cuando se anunció una nueva adaptación producida por Sony Pictures Television, en asociación con Red Eagle Entertainment y Radar Pictures.

Esta no es una serie cualquiera. Rodada en Praga, La rueda del tiempo contiene escenas de acción, ficción, magia, romance, suspenso… es un cúmulo de sensaciones que abarcan toda una era épica, que a simple vista parece ser completamente desconocida para la humanidad actual. Cada personaje vive con su propio drama, y envuelve al espectador en cada uno de sus capítulos.

La rueda del tiempo es protagonizada por Rosamund Pike como Moiraine; Josha Stradowski, como Rand al’Thor; Marcus Rutherford, como Perrin Aybara; Zoë Robins, como Nynaeve al’Meara; Madeleine Madden, como Egwene al‘Vere, y Álvaro Morte, como Logain Ablar. Más allá de la magia, los procesos de casting para elegir al elenco fueron particulares, o así lo recuerda Josha Stradowski.

“Fue interesante, porque sabía que estaba audicionando para La rueda del tiempo, pero no sabía para qué papel. El diálogo que recibí me permitió usar mi imaginación y quise ser parte de eso, por esa razón le dije a mi agente que estaba interesado, luego me dijeron que había obtenido el papel y que iba a interpretar a Rand. Desde ese momento empecé a leer los guiones y los libros lo más rápido posible”, reveló el actor a El Espectador.

Rand es un personaje crucial tanto en la serie como en las novelas de James Oliver Rigney Jr. Al principio se muestra como un hombre granjero que trabaja con su padre, pero luego una serie de sucesos hacen que en él recaiga el destino de la humanidad. Stradowski sabía que tenía una gran responsabilidad con este papel, así que trató de hacerlo de la mejor manera posible.

“Para mí fue un reto saber el gran potencial que tiene Rand en los libros, sabía que debía explotar todo eso al máximo para crear un buen personaje, y eso me generó mucha presión. Traté de tomar distancia de esa imagen en parte y me enfoqué más en el guion para que todas las relaciones que tiene mi personaje se sintieran reales y genuinas”, manifestó.

Otro tema interesante de la serie es la magia que recae sobre las mujeres. Las Aes Sedai son las únicas capaces de guiar lo que se conoce como el “Poder único” y atesoran una gran variedad de conocimientos sobre todo lo que pasa a su alrededor. Esta sabiduría que las caracteriza las convirtió en uno de los seres más importantes y respetados del mundo.

Aunque las Aes Sedai tienen poderes mágicos, las otras mujeres que forman parte de la historia también lo tienen, así lo explicó la actriz Zoë Robins, quien interpreta a Nynaeve al’Meara. “Creo que mi personaje es fuerte y trata de buscar esperanza. Se preocupa por las personas que ama y, teniendo en cuenta el momento por el que atravesamos durante la pandemia, es una lección muy importante para valorar lo que tenemos y cuidar a nuestros seres queridos. Mi personaje me enseñó a ser menos egoísta y más determinada”, afirmó la actriz, que interpreta a uno de los personajes más poderosos de la serie.

Una de las participaciones que sorprendió en La rueda del tiempo fue la del actor Álvaro Morte, conocido por interpretar al profesor en la serie de Netflix La casa de papel. Para él fue un gran reto sumergirse en este mundo de fantasía épica, teniendo en cuenta que en una entrevista concedida a Europa Press, el actor confesó no ser muy fan de este tipo de historias.

“No, no conocía los libros, y más allá de El señor de los anillos, tampoco he sido muy fan de la literatura épica y fantástica, como este caso”, reconoció Morte en la entrevista, en la que también dijo que fue impactante meterse en un universo como este, y especialmente en el papel de alguien como Logaine, “que lanza ondas de poder y que estrangulaba gente sin tocarla”.

Y es que tanto en los libros como en la serie Logaine es un antagonista que se proclama a sí mismo como el Dragón Renacido, quien desata graves conflictos que se irán desarrollando a medida que la serie avanza.

Morte también admitió que, como actor, cuando veía películas como El señor de los anillos o series como Juego de tronos siempre soñaba con ser parte de una historia así, tan a lo grande, tan épica y con personajes tan extremos como Gandalf. “Y de repente ahí está... y estoy muy contento de ser parte de esta serie. Creo que la gente se la va a gozar mucho”, concluyó el actor español, asegurando que la magia sí existe más allá de los libros y la ficción.

La serie, producida por Rafe Judkins, Rick Selvage, Larry Mondragon, Ted Field, Mike Weber y Darren Lemke, está disponible en Amazon Prime Video desde el 19 de noviembre y estrenará un capítulo semanal cada viernes hasta el 24 de diciembre de este año.