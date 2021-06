Directv Go: novedades para julio

Directv Go presenta lo más destacado del mes en lo concerniente a la plataforma de streaming y el canal de entretenimiento OnDirectv.

Debris: ¡Llega la serie del año! Cuando misteriosos escombros comienzan a caer del cielo, una agencia internacional secreta es asignada a la tarea de averiguar qué son, de dónde vienen y, lo más importante, qué efectos pueden tener en la población.

Mister juramento: Serie estreno que retrata la vida del cantante y compositor ecuatoriano Julio Jaramillo, conocido como “El Ruiseñor de América”. ¡Dos episodios cada jueves!

Mister Juramento - Nueva Serie

Néboa: Esta serie española relata la cuenta regresiva de dos investigadoras de la Guardia Civil para evitar una serie de asesinatos durante la celebración del carnaval en Galicia.

Señoras del (h) Ampa: Ha pasado un año desde que Mayte, Lourdes, Virginia y Amparo consiguieran encarcelar a la peligrosa banda criminal liderada por Carmona, pero las cosas aún están muy lejos de estar calmadas.

Los relojes del diablo: Nueva serie ítalo-española que sigue a Marco Merani, un mecánico especializado en motores náuticos que se ve involucrado, sin saberlo, con una banda de narcotraficantes.

Series documentales

Diana’s Decades: Esta serie documental explora los 36 años de vida de Lady Di y cómo fue que llegó a personificar el espíritu de la época hacia fines del siglo XX. Cada episodio se enfoca en una década diferente de su existencia: los 70, los 80 y los 90.

Diana's Decades - Nuevo episodio

Epstein´s shadow: Ghislaine Maxwell: Este documental de tres partes investiga a la poderosa y misteriosa Ghislaine Maxwell, quien una vez fue la heredera de una fortuna, pero cuya vida dio un sórdido vuelco cuando conoció y se asoció con el delincuente sexual serial Jeffrey Epstein.

Conciertos

OnStage: John Fogerty - 50 year Trip: Registrado en el Red Rock Amphitheatre de Morrison, Colorado, en junio de 2019, este concierto muestra a Fogerty interpretando clásicos de Creedence Clearwater Revival y de su carrera solista como Proud Mary, Fortunate Son, Bad Moon Rising y Have You Ever Seen The Rain.

OnStage: The Cure – Live in hyde park London: Más de 65 mil personas se juntaron en julio de 2018 en el mayor parque londinense para celebrar 40 años de carrera de la banda liderada por Robert Smith. ¡Disfruta de versiones en vivo de clásicos como Pictures of You, Friday I’m in Love, Just Like Heaven y Boys Don’t Cry en este histórico show!

OnSTAGE: The Cure - Live in Hyde Park London

Especial + documental

The Rolling Stones: Rock and Roll Circus: Este especial filmado en Londres en 1968 muestra a la formación original de la legendaria banda británica compartiendo escenario con The Who, Jethro Tull, Taj Mahal, Marianne Faithfull, Yoko Ono y The Dirty Mac, un supergrupo formado por Eric Clapton, Keith Richards y John Lennon.

Ronnie Wood: Someody Up There Likes Me: Un retrato íntimo del legendario guitarrista británico, desde sus humildes comienzos en el norte de Londres a una carrera estelar que lo llevó a tocar junto a The Birds, Rod Stewart, The Faces y, por supuesto, los Rolling Stones.

Películas

El crimen del padre Amaro: Un joven sacerdote es enviado a una parroquia rural, donde enfrenta inesperados desafíos, secretos y tentaciones.

El Crimen del Padre Amaro - Trailer

El código da Vinci: Un asesinato en el Louvre lleva a la revelación de un misterio religioso protegido por una sociedad secreta. Thriller. 2006. Título original: The Da Vinci Code. Con Tom Hanks, Audrey Tautou. Dirección: Ron Howard.

Whiplash: música y obsesión: Un joven baterista es puesto a prueba por un despiadado profesor. Oscar a Mejor Actor de Reparto.

La Bamba: La historia del meteórico ascenso a la fama del primer rock star latino, Ritchie Valens.