Directv Go presenta las novedades para enero de 2022

"The story of the songs: Diana Ross" es un documental explora las tres canciones que marcaron el fabuloso ascenso de la diva del pop, el disco y el soul. Foto: Cortesía

Lo mejor de lo mejor 2021: un imperdible especial para empezar el año con buen pie, recordando todo lo extraordinario que sucedió en los últimos doce meses y con la mirada puesta en los eventos más importantes que se acercan en 2022.

Diana's Decades - Estreno

Documentales

Born in Chicago: este documental cuenta la historia de la primera generación de intérpretes de blues que llegaron a Chicago desde el delta del Mississippi y sus ardientes e inesperados seguidores: jóvenes blancos de clase media que seguían esta evocadora música hasta clubes llenos de humo en los guetos de la Ciudad de los Vientos.

The story of the songs: Diana Ross: explora las tres canciones que marcaron el fabuloso ascenso de la diva del pop, el disco y el soul: Baby Love, Do You Know Where You’re Going To? y Chain Reaction.

The Story of the Songs: Rod Stewart

Películas

Cine argentino: All Inclusive: Pablo compra un paquete “All Inclusive” como sorpresa para su mujer, pero pocos días antes del viaje es despedido de su trabajo.

La verdad oculta: el Dr. Omalu descubre un síndrome cerebral típico de jugadores de fútbol americano, cuya revelación le crearía poderosos enemigos. Drama. 2015. Título original: Concussion. Con Will Smith, Alec Baldwin. Dirección: Peter Landesman.

Busco mi destino: dos motociclistas en búsqueda de la libertad se encuentran con un abogado alcohólico en una cárcel del sur de los Estados Unidos.