Disney+ confirma el inicio del rodaje de “Abracadabra 2″

Comenzó en Rhode Island la producción de la comedia de acción real Abracadabra 2, la hechizante continuación del clásico de culto de Halloween de Disney. La película original de Disney+ dirigida por Anne Fletcher (Dumplin’, La propuesta) estrenará en exclusiva en Disney+ en 2022.

Bette Midler (El club de las divorciadas, Eternamente amigas), Sarah Jessica Parker (Sexo en la ciudad, Divorce) y Kathy Najimy (Cambio de hábito, Younger) protagonizan la película como Winifred, Sarah y Mary, las exquisitamente malvadas hermanas Sanderson que hechizaron al público en la película de 1993 Abracadabra.

Hocus Pocus (1993) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Doug Jones (La forma del agua, What We Do in the Shadows) también regresa como Billy Butcherson. A ellos se suman Whitney Peak (Gossip Girl, Apuesta maestra) como Becca, Lilia Buckingham (Dirt, Crown Lake) como Cassie, y Belissa Escobedo (American Horror Stories, El panadero y la belleza) como Izzy, tres chicas jóvenes de la Salem de la época actual que provocan la ira de las tres brujas.

Han pasado 29 años desde que alguien encendió “la vela de llama negra” y revivió a las hermanas del siglo XVII, ejecutadas por practicar brujería, que ahora vienen buscando venganza. Tres alumnas de secundaria serán quienes deban descubrir cómo impedir que las voraces brujas desaten un nuevo tipo de caos en Salem antes de la medianoche de la víspera de Todos los Santos.

“Estoy más que entusiasmada de trabajar en la continuación de una película tan querida por el público como Abracadabra”, dice la directora Anne Fletcher. “Los fans de todo el mundo han adoptado a estos personajes y han hecho de esta película una tradición de Halloween cuya popularidad sigue creciendo. Me siento muy afortunada de estar de vuelta en Disney con estas tres extraordinarias mujeres en los papeles icónicos que crearon, además de las fabulosas nuevas adiciones al elenco”.

Abracadabra 2 está escrita por Jen D’Angelo y producida por Lynn Harris (Rey Richard: Una familia ganadora, Miedo profundo), con Adam Shankman, Ralph Winter y David Kirschner como productores ejecutivos.

Completan el elenco Hanna Waddingham (Ted Lasso, Game of Thrones), reciente ganadora en los Premios Emmy®; Tony Hale (Veep, Arrested Development); Sam Richardson (La guerra del mañana, Chicos buenos); Juju Brener (Vanquish); Froy Gutierrez (Teen Wolf); Taylor Paige Henderson y Nina Kitchen.

La película de culto de Halloween ABRACADABRA está disponible en Disney+.