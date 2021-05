¿Disney hará una tercera película de “Frozen”?

Según Josh Gad, el estudio aún no tiene planes para una nueva cinta. Aunque eso no significa que no vaya a suceder en algún momento.

Parece que Disney no tiene prisa por retomar las aventuras de Elsa y Anna tras el gran éxito de Frozen 2 el pasado año. Según el actor Josh Gad, que interpreta a Olaf en la franquicia de animación, el estudio aún no tiene planes para una tercera película. Aunque eso no significa que no vaya a suceder en algún momento. (Puede leer: "Elsa no necesita un romance para completarse": productor de "Frozen 2")

Los directores de Frozen 2 -la película de animación más taquillera de todos los tiempos- Chris Buck y Jennifer Lee dijeron tras su estreno que la cinta se sentía como un viaje completo, aunque eso podría cambiar en un futuro. Desde entonces, Disney no ha dicho nada sobre una tercera entrega.

Y es que, tal y como asegura Gad, que retomó su papel para un spin-off de Olaf en Disney+, nadie en el estudio está hablando de un Frozen 3. "No lo sé. Quiero decir, aquí está el tema. Frozen 2 no fue Frozen 2 hasta que no tuvo una razón para existir", explicó el actor y cómico en una entrevista con PopCulture.

"Eso está muy por encima de mi calificación salarial. Pero puedo decirte esto: hubo una oportunidad de retomar los personajes y traer una nueva sensación de esperanza e inspiración", continuó Gad. "Y es por eso que el equipo de Disney y yo nos unimos en las últimas semanas para hacer At Home with Olaf".

"Porque así, la saga Frozen continúa. Incluso si no es necesariamente en forma de una tercera película". Por supuesto, el actor no cierra la puerta a una tercera entrega, siempre y cuando "haya una historia que valga contar", tal y como exclamó en la entrevista. "¡Ya veremos!", sentenció optimista. (Lea: Así es la escena poscréditos de "Frozen 2")

Teniendo en cuenta que hubo seis años de diferencia entre la primera y la segunda película de Frozen, parece que es una de esas extrañas franquicias que no tienen tiempo por confirmar una secuela pese a su rotundo éxito. Así que todo dependerá si sus creadores encuentran una buena historia que contar en Frozen 3. Pero, por el momento, no es así.