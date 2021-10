Disney+ junto a Star+ preparan películas y series para Halloween

En octubre, el espíritu de Halloween se apodera de Disney+ y Star, ambas plataformas contarán con nuevo contenido terrorífico para todas las audiencias.

A lo largo del mes, los suscriptores de cada servicio disfrutarán de tenebrosas películas y series de estreno, así como de los clásicos de Halloween adorados por todas las generaciones.

Halloween en Disney+

A partir del 1º de octubre, Disney+ presenta una colección de nuevas y tenebrosas historias originales para disfrutar en familia.

Lego Star Wars Historias aterradoras: este cortometraje relata los acontecimientos posteriores a Star Wars: el ascenso de skywalker. Poe y BB-8 deben hacer un aterrizaje de emergencia en el planeta volcánico Mustafar. Allí se encuentran con el codicioso y confabulador Graballa el Hutt. Mientras esperan que reparen su X-Wing, Poe, BB-8, Graballa y Dean (un valiente e intrépido niño que trabaja como mecánico para Graballa) se aventuran en el misterioso castillo con el leal asistente de Vader, Vaneé. Mientras Vaneé les cuenta tres espeluznantes historias se revela un plan siniestro. Con ayuda de Dean, Poe y BB-8 deberán enfrentar sus miedos, impedir que se levante un antiguo ser malvado y escapar para poder volver con sus amigos.

LEGO Star Wars: Historias Aterradoras | Tráiler Oficial doblado | Disney+

Muppets Haunted Mansion: La mansión hechizada: en esta película original de Disney+, el famoso y audaz Gonzo El Grande, junto a su amigo Pepe el Langostino, acepta el gran desafío de pasar la noche en un lugar aterrador: la Mansión Hechizada. Esta comedia musical reúne a Kermit y la banda de los Muppets, presentando a los sonrientes fantasmas tenebrosos de la Mansión Hechizada, en una aventura graciosamente escalofriante.

Otra dimensión (Temporada 1): inspirada en las obras de R.L. Stine, Otra dimensión es una serie de ocho episodios que explora lo sobrenatural y cuenta historias sorprendentes y provocadoras de una realidad más allá de la que conocemos. Cada episodio trae al espectador nuevos personajes que deben embarcarse en un viaje sorprendente de autoconocimiento en un mundo sobrenatural de brujas, aliens, fantasmas y universos paralelos.

Otra dimensión | Tráiler Oficial subtitulado | Disney+

Under Wraps: esta versión contemporánea de la clásica comedia homónima de Halloween de 1997, que en español se conoció como Una amiga milenaria, sigue la historia de tres amigos de 12 años –Marshall, Gilbert y Amy– que se topan con una momia y la despiertan, y a la llaman cariñosamente Harold. Juntos deben apresurarse para regresar a Harold a su última morada antes de la medianoche de Halloween. En el camino, los niños escapan por muy poco de un perverso grupo de criminales decididos a vender la momia al mejor postor. Cuando Harold es, inevitablemente, capturado, Marshall, Gilbert y Amy deben unirse para luchar contra los maleantes, superar sus miedos y rescatar a este nuevo, aunque bastante “antiguo”, amigo.

El extraño mundo de Jack: cansado de su rutina de sustos, Jack Skellington el rey de las calabazas, desea difundir la alegría navideña. Sin embargo, su misión pone en riesgo a Papá Noel y crea una pesadilla para todos los niños.

Clásicos favoritos

Además, se puede disfrutar en la plataforma de contenidos clásicos con el sello de Halloween, como las películas de Disney y Pixar Coco y Monster INC., las películas originales de Disney Channel Descendientes, Descendientes 2, Descendientes 3, Zombies y Zombies 2, la serie original de Disney Channel Los hechiceros de Waverly Place y el estreno el 15 de octubre del especial The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular!