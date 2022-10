“Divina comida” HBO Max presenta el tráiler oficial de este nuevo reality

"Divina comida México" es el primer programa donde celebridades del mundo del entretenimiento, deportes y espectáculos convivirán en lo más íntimo de sus espacios. Foto: Tomado de YouTube: HBO Max Latinoamérica

En este nuevo reality, que estrenará el próximo 27 de octubre, el público será testigo de las confidencias de los famosos, en un ambiente relajado después de disfrutar de varias reuniones íntimas donde la comida, las pláticas y las risas, son los ingredientes principales.

HBO Max reveló el tráiler oficial de “Divina comida México”, el nuevo reality show en el que las celebridades mexicanas Belinda, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Itatí Cantoral, Margarita “Diosa de la Cumbia”, Faisy, María León, Erik Rubin, Dulce María, Alex Lora, Verónica Toussaint, José Ángel Bichir, Manu Nna, Michelle Rodríguez y Carlos Gatica, participarán para pasar momentos llenos de diversión, confesiones y por supuesto, deliciosas cenas.

“Divina comida México” es el primer programa donde celebridades del mundo del entretenimiento, deportes y espectáculos convivirán en lo más íntimo de sus espacios, compartiendo secretos e intimidades, y lo más importante, es que demostrarán quién es el mejor anfitrión.

A partir del 27 de octubre estas celebridades abrirán las puertas de sus hogares para mostrar sus mejores dotes como anfitriones (y también como invitados).

El programa reality es la versión mexicana del show culinario “Come Dine With Me”, distribuido por ITV Studios. El formato es originario del Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo. A la fecha, suma más de 17 mil episodios a nivel mundial, además de la versión spin off del canal 4 en Reino Unido titulada “Come Dine With Me: The Professionals”.