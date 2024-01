Karol G en “Griselda”, lo que se sabe de su participación en la serie de Netflix

La cantante tomó clases de actuación y lenguaje corporal para interpretar el papel. Foto: Instagram @karolg - Instagram @karolg

Quedan pocos días para que “Griselda”, la serie basada en hechos reales, esté disponible en Netflix. La historia está basada en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, también conocida como “la viuda negra”, quien construyó un imperio criminal en Estados Unidos y asentó las bases de lo que después se conoció como el Cártel de Medellín.

Karol G en “Griselda”, serie de Netflix

Para incrementar el interés de los espectadores, episodio tras episodio, se crearon personajes de ficción que acompañarán a la protagonista, interpretada por Sofía Vergara, en su viaje hasta convertirse en la criminal conocida internacionalmente. Uno de ellos, Carla, encarnado por la cantante Karol G, quien aparece en reiteradas ocasiones en el tráiler oficial, luciendo un castaño oscuro y un estilo típico de los setenta.

Según la producción, este personaje cumple el papel de “una amiga cercana de Griselda, que viaja desde Medellín hasta Miami, junto a otras trabajadoras sexuales, para introducir el producto de la protagonista a Estados Unidos, y que termina convirtiéndose en una de sus confidentes de mayor confianza”.

Sobre su participación en la producción, la artista antioqueña se refirió sobre la versatilidad de su carrera. “Todo se trata de tener esa oportunidad de explorar como mujer todo lo que pueda hacer. Es un sueño personal que tengo de verme en tantos ámbitos para que el día de mañana diga: me disfruté la vida, mi carrera, hice lo que más pude y hasta lo que no pude”, relató en exclusiva para la revista Vogue México.

Por el momento, aún no se ha confirmado más información sobre su papel ni la incidencia que tendrá en la trama de la historia, sin embargo, hay expectativa respecto a su interpretación, ya que en el año 2022 confesó para el mismo medio que se había preparado para el personaje: “Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente. Es un mundo donde todo alimenta todo”.

En pantalla la acompañarán Sofía Vergara, Diego Trujillo, Juieth Restrepo, Vanessa Ferlito, Christian Tappan, entre otros.