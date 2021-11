Dwayne Johnson quiere ser el nuevo James Bond

Dwayne Johnson quiere ser el sucesor de Daniel Craig como 007. The Rock reveló su sueño de convertirse en el icónico James Bond. Tras estar en franquicias como ‘Fast & Furious’ o ‘G.I. Joe’, el actor, considerado el mejor pagado del mundo, se considera el idóneo y, además de ser Black Adam para Warner y DC, está buscando ser otro emblemático personaje para el cine.

NO TIME TO DIE Trailer – In Cinemas October 2021.

Con ‘Sin tiempo para morir’ aún conquistando al público en cines, superó los 708 millones de dólares en todo el mundo, Johnson ya se postula como candidato para ser Bond. El actor californiano busca ser el primer estadounidense en encarnar el papel de 007 y para ello recuerda que su familia está relacionada con la saga, pues su abuelo Peter Maivia interpretó a un villano menor en ‘Solo se vive dos veces’, en la que se enfrentó al mismísimo Sean Connery.

“Me gustaría seguir sus pasos y estar en la siguiente película de Bond, pero no quiero ser un villano. Tengo que ser Bond”, declaró en una entrevista para Esquire. Dotes para la acción, precisamente, no le faltan. En solo 2021, Johnson ha mostrado estar en plena forma con ‘Jungle Cruise’ y ‘Alerta roja’, sin contar con anteriores producciones como ‘Jumanji: Siguiente nivel’ o ‘Proyecto Rampage’.

Su gran contra es su nacionalidad. Un requisito no escrito es que el actor que encarne a Bond sea británico o irlandés. De ahí, que el público esté mirando a Henry Cavill, Tom Hardy o Idris Elba como futuribles a ser 007. Aunque, si Cary J. Fukunaga pudo ser el primer estadounidense en dirigir una entrega de la saga, nadie dice que Johnson no podría ser el primer no británico o irlandés en encarnar al mítico espía.

De momento, toca disfrutar de ‘Sin tiempo para morir’, la cual se ha convertido en la cuarta película más taquillera de 2021, la segunda si no se cuentan ‘The Battle at Lake Changjin’ y ‘Hi, Mom’, dos producciones chinas que no han llegado a estrenarse en otros mercados internacionales.