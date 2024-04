“El lado oscuro de la fama infantil”: Cuándo se estrena la serie documental en Colombia

El pasado 17 de marzo se estrenó la serie “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, una producción que muestra algunos de los episodios de abuso que sufrió el elenco infantil y juvenil de las producciones de Nickelodeon entre finales de la década de 1990 e inicios de los 2010. En los próximos días la serie estará disponible en streaming para Colombia y los demás países de Latinoamérica.