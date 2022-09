“El planeta de los simios 4″ presenta nueva imagen, título y elenco oficial

“El planeta de los simios” es una de las sagas más populares y longevas de la historia, que comenzó en 1968 con su película homónima basada en una novela de Pierre Boulle . Foto: Tomada de Twitter @apesmovie

La nueva película de “El planeta de los simios” que prepara 20th Century Studios comenzará su rodaje en el mes de octubre y llevará por título “Kingdom of the Planet of the Apes”. Protagonizada por Owen Teague (”It”), Freya Allen (”The Witcher”) y Peter Macon (”The Orville”), la película se estrenará en 2024 y estará ubicada en el ‘timeline’ de la saga muchos años después de la conclusión de su última entrega, “La guerra del planeta de los simios”, que vio la luz en 2017.

Además de anunciar a Allen y Macon, que acompañarán en el elenco protagonista a un Owen Teague cuya participación ya se había desvelado en agosto, el estudio también ha presentado la primera imagen de la nueva película de la franquicia.

“Kingdom of the Planet of the Apes” estará dirigida por Wes Ball (”Maze Runner”), quien ha estado escribiendo el guión y trabajando con el equipo de efectos visuales desde que fue contratado en 2019.

Y es que, tras la adquisición de 20th Century Studios por parte de Disney, el estudio se apresuró en continuar la saga tras el estreno de su última entrega en 2017, la mencionada “La guerra del planeta de los simios”.

En mayo, el cineasta entregó al estudio un guión que entusiasmó de inmediato a los ejecutivos sobre el rumbo que podría tomar la nueva historia de la franquicia, que ha gozado de un rotundo éxito tanto en su primera etapa durante la década de los setenta como en la que comenzó en 2011 con “El origen del planeta de los simios”.

“El planeta de los simios es una de las franquicias de ciencia ficción más emblemáticas y celebradas de la historia del cine, además de ser una parte indeleble del legado de nuestro estudio. Con “Kingdom of the Planet of the Apes” tenemos el privilegio de continuar la tradición de un cine imaginativo y estimulante, y estamos deseando compartir con el público la extraordinaria visión de Wes con este nuevo capítulo que veremos en 2024″, asegura Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios.

El guion de “Kingdom of the Planet of the Apes”, que todavía no tiene sinopsis oficial, corre a cargo de Josh Friedman (”La guerra de los mundos”), Rick Jaffa y Amanda Silver (”El origen del planeta de los simios”), y Patrick Aison (”Predator: La presa”).

Joe Hartwick Jr. (trilogía de “Maze Runner”), Rick Jaffa, Amanda Silver y Jason Reed (”Mulán”) son los productores de la película, mientras que Peter Chernin y Jenno Topping ejercen de productores ejecutivos.

“El planeta de los simios” es una de las sagas más populares y longevas de la historia, que comenzó en 1968 con su película homónima basada en una novela de Pierre Boulle y que ha estrenado desde entonces ocho películas más (incluida una nueva versión de la primera dirigida por Tim Burton) y dos series de televisión.

La recaudación de todas las películas suma más de 1.700 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.