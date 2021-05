“El presidente”: el hombre del escándalo del FIFA-gate

Andrés Parra encarna a Sergio Jadue, el presidente de un club pequeño de fútbol que en poco tiempo fue pieza clave en el deporte en Suramérica hasta que colaboró con el FBI en el caso de soborno y fraude relacionado con la FIFA.

Cuando el Unión Deportivo La Calera ascendió a la primera división del fútbol chileno, a Sergio Jadue se le abrieron las puertas del fútbol. Rápidamente se convirtió en uno de los dirigentes más influyentes de Suramérica al presidir la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), hasta que pasó a ser pieza clave en las investigaciones del FBI por sobornos superiores los US$150 millones por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). (Lea: Fifagate: Ex ejecutivos de Fox y Full Play no aceptaron cargos de corrupción)

Este escándalo se conoce como el FIFA-gate y es la base de la historia de El presidente, serie que el servicio de streaming Amazon Prime Video lanzó el 5 de junio. Jadue es interpretado por Andrés Parra, quien estudió durante semanas a este hombre que vive como testigo protegido en Miami (EE. UU.) a la espera de un juicio.

Parra, quien de nuevo se mete en la piel de un personaje de la vida real, protagoniza esta historia que sigue la línea de los proyectos que le gustan, aquellos que “que incomodan a la gente y nos invitan a darnos cuenta de lo estúpidos que somos todos”.

Corrupción, codicia, ambición, mentira, manipulación e hipocresía son algunos de los ingredientes de este guion creado y escrito por Armando Bo, ganador del Óscar por el guion original de Birdman, película de Alejandro G. Iñárritu.

Bo hizo de El presidente un producto audiovisual que puede gustar tanto a los amantes del fútbol como a quienes no les apasiona.

“Es una delicia porque tiene los dos ingredientes. (El espectador) se va a entretener, se va a reír porque es patéticamente cómica, es una tragicomedia, pero además la serie tira datos, números y nombres que son como un ejercicio de la corrupción en el fútbol para dummies”, explica el artista, quien no ve tantos paralelos entre sus personajes de Escobar: el patrón del mal y El presidente, aunque ambos tienen orígenes humildes y se dejan llevar por la ambición.

En lo que sí ve congruencias es en las organizaciones por “el poder que manejan, la caja que tienen, el dinero que hay en juego”.

El Sergio Jadue de la serie está inspirado en el de la vida real, pero tanto el creador como el actor se tomaron libertades para hacer su versión de este hombre, que en los primeros capítulos se ve inseguro de sí mismo y que pareciera que no encaja entre las directivas del fútbol. Sus colegas lo creen torpe y ese es el gran error que comenten, pues no contaban con su ambición ni con la de su esposa Nené, quien es la “Lady Macbeth que envenena a este hombre y le exige”.

Nené, interpretada por Paulina Gaitán, es una mujer que quiere ascender en la escala social, quiere dejar La Calera, tener un apartamento más grande y con el pretexto de “es la vida que nos merecemos”, incitaba a su esposo a que se rodeara de gente poderosa.

“Busqué un crecimiento en el matrimonio. No creo que Nené sea una persona tan ambiciosa que solamente quiera el dinero, creo que quiere a su marido y que hay una cosa ahí de equipo, al final ella sabe que es más fácil subir con él que sin él”, argumenta la actriz mexicana, quien admite que este personaje le recordó que las mujeres tienen mucho poder y que, en muchas ocasiones, pueden elegir dónde estar, cuándo, cómo y con quién.

Pero Nené no es la única mujer que espera algo de Jadue en esta historia, pues Rosario (Karla Souza) se acerca a él para poder seguir las pistas de los implicados en el escándalo y tener las pruebas necesarias para la investigación del FBI.

El presidente comienza con el velorio de Julio Grondona, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. La voz en off de Luis Margani narra los hechos, presenta los personajes y enlaza las situaciones que rodean a Jadue en esta industria, que se nutre de las transmisiones televisivas que ven al hincha como un cliente y a los jugadores como un pozo de petróleo.

Esta historia de ficción que se nutre de la realidad no pretende dar lecciones ni espera ser un punto de giro porque, en palabras de Andrés Parra, el fútbol es una adoración comparable con el amor que un hijo siente por un padre que está en la cárcel por un escándalo.

“Este es un escenario perfectamente diseñado para que sea una catedral intocable, pasa en general con todos los deportes y se genera una pasión e idolatría. Tocaría que el hincha los castigue no yendo al estadio, pero eso no va a pasar”, dice entre risas el actor, para quien El presidente es la clara muestra de que la corrupción no solamente está en la política y permea a todos. “No joda, ¿también en el fútbol? ¡Entonces todos! Sí, básicamente sí, todos”, remata.