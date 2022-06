“El refugio”, más allá de la ciencia ficción

"El refugio" cuenta con la producción ejecutiva de Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Ángela Poblete y Mariane Hartard. / Cortesía Starzplay Foto: Pedro Rojas

Miedo y suspenso son los ingredientes claves de El refugio, la nueva serie de Starzplay y la primera producción original de ciencia ficción en español de la plataforma. Fenómenos desconocidos y sobrenaturales rodean la historia protagonizada por Alberto Guerra y Camila Valero, quienes hablaron con El Espectador sobre sus personajes y su experiencia en este proyecto, que se rodó en Chile.

En El refugio, una familia vive las horas más extrañas de su vida cuando comienzan a producirse fenómenos inusuales, causados por una fuerza de la naturaleza desconocida. Pero todo ocurre a través de sus pantallas. Cuando salen de sus casas no parece ocurrir nada, además de lo que la primavera en el campo mexicano depara a un grupo de humanos. Los padres deben proteger a sus hijos de un enemigo invisible, que ni siquiera ellos saben si existe. ¿Qué es lo real? ¿Qué ha pasado con el mundo que conocían? ¿Es este rancho un refugio? ¿Es el último refugio de la humanidad?

La premisa de El refugio, además de la ciencia ficción, es que también es un tráiler. Alberto Guerra, quien interpreta a Damián, confesó que llegó a ser parte de la serie cuando esta era solo una idea. “Realmente lo que me convenció de participar fue que esto no se había hecho antes, y me parecía que en un momento tan complicado como lo fue la pandemia, que una casa productora se quisiera atrever a hacer algo nuevo sabiendo que tenía casi todo en contra, era muy valioso”, comentó el actor.

Y es que el rodaje no fue nada fácil, pues las grabaciones comenzaron durante la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, y pensar en una superproducción de ese calibre hubiese sido complicado para cualquier productora, pero no para Fábula, encabezada por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín. Ambos sabían los riesgos, pero aun así decidieron dar luz verde a este proyecto, que además de una historia y unos personajes específicos, también cuenta con efectos especiales característicos en una serie de ciencia ficción.

Fue todo un reto, y a la vez una motivación. “Esta fue la oportunidad perfecta para mostrar a la industria latinoamericana que somos capaces de hacer este tipo de producciones”, agregó Guerra, destacando la precisión de los guiones y el desarrollo de cada uno de los personajes que son parte de El refugio.

Desde el primer tráiler que estrenó la plataforma se pudieron percibir claramente el miedo y la incertidumbre por la que atraviesan los personajes, que se ven expuestos a una serie de fenómenos naturales inusuales y paranormales. Aunque tratan de huir, no saben si serán capaces de sobrevivir ante la situación. “Hagamos lo que hagamos todos nos vamos a morir”, dice uno de los personajes en el adelanto.

Camila Valero, quien interpreta a Sofía, reveló que su entrada a El refugio fue algo inusual, muy diferente a la de Alberto, su colega. “Me llamaron para hacer casting un poco apresurado, y tenía muy poca información. Me mandaron una presentación que explicaba mi personaje y la historia de la serie, pero en cuanto vi que se trataba de Fábula acepté de inmediato”, comentó la actriz, que es parte importante de toda esta historia cargada de suspenso.

Una de las razones por las que Fábula es tan importante en cuanto a casas productoras a escala Latinoamérica, es porque además de esta serie ha producido otros proyectos como Una mujer fantástica, Nadie sabe que estoy aquí y Distancia de rescate, todas estas hechas en el continente. Fábula le ha dado la vuelta al mundo y ha hecho que la industria audiovisual latina sea mucho más visible, y eso para Camila fue fundamental al momento de decidir ser parte del proyecto.

Su personaje es curioso, pero a la vez sensible. “Construí a Sofía a partir del dolor, que es un sentimiento que compartíamos todos como personajes. También la moldeé desde la soledad, de sentir que no tiene un lugar en el mundo, y de no sentirse cómoda en su casa porque tiene una familia bastante disfuncional. Cuando fuimos a Chile sentí un poco esa soledad, porque no conocía a nadie, pero luego me sentí cómoda con eso”, comentó Valero.

El tema del dolor y la pérdida también es importante dentro de la trama de El refugio, pues cada uno de sus personajes, si bien no han perdido a alguien aún, estarán muy cerca de que eso pase. La soledad y ese terror constante de ver morir a alguien amado fue lo que ayudó a Álvaro a construir a Damián, su personaje.

“Este hombre viene de haber perdido a una hija y a toda su familia, incluso tiene problemas con el alcoholismo, perdió su trabajo y está en un momento sumamente roto y vulnerable. Además, se da cuenta y entiende de que tiene una incapacidad emocional para conectar con sus hijos”, contó a El Espectador, argumentando que a raíz de esos sucesos y la cercanía que tienen con el fin del mundo, se muestra cómo abordar la valentía desde un lugar vulnerable e inseguro, y eso es lo que hace que Damián sea tan valioso dentro de la historia.

Finalmente, el reparto de la serie está conformado por Ana Claudia Talancón, Zuria Vega, Alfredo Castro, Diego Escalona, Isabella Arroyo y Jorge Guerrero, y llegará a la plataforma de Starzplay el jueves 23 de junio.